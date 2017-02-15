Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен считает «Зенит» медленным

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». По словам специалиста, в последних товарищеских матчах питерский клуб выглядел медленно.

«Зенит» во время сборов провел много товарищеских матчей, к тому же приобрел несколько новых футболистов, но одно понятно точно: официальные игры – это другая история. Зимний перерыв в России сравним с летним в Бельгии. Первый официальный матч после летних сборов никогда не получается самым лучшим. В последних товарищеских матчах «Зенит» выглядел очень медленно», – заявил бельгийский тренер в интервью RTBF.

Напомним, встреча 1/16 Лиги Европы состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.