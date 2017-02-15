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    Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен считает «Зенит» медленным

    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». По словам специалиста, в последних товарищеских матчах питерский клуб выглядел медленно.

    «Зенит» во время сборов провел много товарищеских матчей, к тому же приобрел несколько новых футболистов, но одно понятно точно: официальные игры – это другая история. Зимний перерыв в России сравним с летним в Бельгии. Первый официальный матч после летних сборов никогда не получается самым лучшим. В последних товарищеских матчах «Зенит» выглядел очень медленно», – заявил бельгийский тренер в интервью RTBF.

    Напомним, встреча 1/16 Лиги Европы состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.02.2017 19:42
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +709

      monser08 15 февраля 2017, 22:52

      Кстати мне это кажется уже не последние два матча. Он часто медленный, пытается взять на классе. А Спартак , как многие отмечают, играл на кураже, отсюда и разница в 5 очков. Когда Зенит включает скорость он готов на многое , жаль что это бывает не часто. Надеюсь что завтра он нас порадует.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 февраля 2017, 21:31

      Клуб бывших тренеров?А Крылья у него прям летали!Сбитый лётчик.Завтра узнаем - надеюсь на опыт Луческу.

      1
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      Рейтинг: +628

      kanav67 > Gullit 76 15 февраля 2017, 21:59

      Каждый надеется на что то свое. А я лично надеюсь на вынос Зенита.

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > kanav67 15 февраля 2017, 22:15

      ты иностранец?Из Бельгии?Тогда понятно.Но если нет это ненормально - тебе надо что - то с этим делать!Как можно болеть в еврокубках за чужих?Я когда в девяностых узнал что так часто происходит с Итальянскими фанами - подумал что это просто такая шутка.Теперь это говно докатилось до нас,но понять это никогда не смогу.В следующий раз твоей команде не хватит коэфф страны и в Еврокубки вообще не попадёт!

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Gullit 76 16 февраля 2017, 21:30

      Некоторым дебилам этого не понять.Одно радует,что их не много!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > АЛЕКС 58 16 февраля 2017, 21:39

      Это точно!Ты Ростов не смотришь? 2:0 уже.

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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 15 февраля 2017, 21:17

      Петржеловская игра "бей - беги" ушла в небытие.., а жаль.

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      Рейтинг: +236

      Viktor781 15 февраля 2017, 21:03

      Мастера ушли, когда ещё: Зырянов, Семак, Денисов, Широков. Имею ввиду полузащиту и скорость принятия решений. После них Витсель с Файзуллиным клоунами выглядели. А что сейчас, тоже пока не радует. Ну, посмотрим, завтра уже.

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      Рейтинг: +275

      BrezAndr 15 февраля 2017, 20:41

      Завтра увидим

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      Рейтинг: +146

      Misha78 15 февраля 2017, 20:25



      будем посмотреть у чужеземцев.

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      Рейтинг: +147

      aguila_real 15 февраля 2017, 20:06

      к сожалению последние несколько лет уже так

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