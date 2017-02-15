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  • Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен считает «Зенит» медленным

Экс-главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен считает «Зенит» медленным

15 февраля 2017, 19:42
11

Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен поделился ожиданиями от матча плей-офф Лиги Европы между «Андерлехтом» и «Зенитом». По словам специалиста, в последних товарищеских матчах питерский клуб выглядел медленно.

«Зенит» во время сборов провел много товарищеских матчей, к тому же приобрел несколько новых футболистов, но одно понятно точно: официальные игры – это другая история. Зимний перерыв в России сравним с летним в Бельгии. Первый официальный матч после летних сборов никогда не получается самым лучшим. В последних товарищеских матчах «Зенит» выглядел очень медленно», – заявил бельгийский тренер в интервью RTBF.

Напомним, встреча 1/16 Лиги Европы состоится 16 февраля и начнется в 23:05 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Зенит Андерлехт Веркаутерен Франк
Комментарии (11)
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aguila_real
1487178409
к сожалению последние несколько лет уже так
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Misha78
1487179523
будем посмотреть у чужеземцев.
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BrezAndr
1487180463
Завтра увидим
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Viktor781
1487181817
Мастера ушли, когда ещё: Зырянов, Семак, Денисов, Широков. Имею ввиду полузащиту и скорость принятия решений. После них Витсель с Файзуллиным клоунами выглядели. А что сейчас, тоже пока не радует. Ну, посмотрим, завтра уже.
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Bivaliy67
1487182658
Петржеловская игра "бей - беги" ушла в небытие.., а жаль.
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Gullit 76
1487183471
Клуб бывших тренеров?А Крылья у него прям летали!Сбитый лётчик.Завтра узнаем - надеюсь на опыт Луческу.
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monser08
1487188349
Кстати мне это кажется уже не последние два матча. Он часто медленный, пытается взять на классе. А Спартак , как многие отмечают, играл на кураже, отсюда и разница в 5 очков. Когда Зенит включает скорость он готов на многое , жаль что это бывает не часто. Надеюсь что завтра он нас порадует.
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