Карпин: «Крылья Советов»? Ничего об этом не знаю»

Валерий Карпин опроверг информацию о том, что он может возглавить «Крылья Советов». Напомним, ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Спартака» может сменить на посту наставника самарской команды Франка Веркаутерена, который ранее был отправлен в отставку.

«Предложения из Самары не было, никто не звонил. Ничего об этом не знаю», – сказал Карпин.

Напомним, что по итогам 12-ти туров чемпионата России «Крылья Советов» занимают последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе лишь семь очков.