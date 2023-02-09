Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, что связывался со «Спартаком» перед назначением Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

– Главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско. Кто-то советовался с вами относительно его кандидатуры?

– Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи.

Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным.

Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.

– Кого ещe рассматривали на эту должность?

– В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

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