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  • Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско

Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско

9 февраля 2023, 14:14
3

Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, что связывался со «Спартаком» перед назначением Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

– Главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско. Кто-то советовался с вами относительно его кандидатуры?

– Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи.

Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным.

Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.

– Кого ещe рассматривали на эту должность?

– В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас.

  • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
  • До этого он работал в «Спартаке».
  • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Бельгия Веркаутерен Франк Тедеско Доменико
Комментарии (3)
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eugen-han
1675944965
Спортивный директор сборной Бельгии последнее время жил в Химках и ему незачем было обращаться в Спартак, так как он был в курсе о футбольных событиях в России,что ни на есть наяву.
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zigbert
1675968269
Конечно инсайдерские сведения БАФ добывала не только из стана Спартака. Выбрав более молодого специалиста они рассчитываю на его работу в сборной на более длительный срок. Если только работа Тедеско достигнет положительных результатов.
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