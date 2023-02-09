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    Бельгийская ассоциация советовалась со «Спартаком» перед назначением Тедеско

    Спортивный директор футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен рассказал, что связывался со «Спартаком» перед назначением Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.

    – Главным тренером сборной Бельгии стал Доменико Тедеско. Кто-то советовался с вами относительно его кандидатуры?

    – Решение принималось коллективно совместно с руководством федерации и другими официальными лицами. Портфолио каждого кандидата рассматривалось, с каждым кандидатом проводились преимущественно онлайн-встречи.

    Относительно Тедеско я связывался с людьми из «Спартака», чтобы обсудить его футбол, проделанную им работу в команде. Естественно, мы обращались к статистике и другим открытым данным.

    Также я попытался получить некоторые инсайдерские сведения, в том числе из «Спартака», которые дали бы более ясную картину относительно его кандидатуры. Из всей полученной информации на выходе сложилась позитивная картина о Тедеско, поэтому было принято решение, что он является лучшим кандидатом для этой должности.

    – Кого ещe рассматривали на эту должность?

    – В шорт-листе было пять более опытных и взрослых кандидатов, однако выбор был единогласным, Тедеско был более приоритетным выбором для нас.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +241

      eugen-han 28 минут назад

      Спортивный директор сборной Бельгии последнее время жил в Химках и ему незачем было обращаться в Спартак, так как он был в курсе о футбольных событиях в России,что ни на есть наяву.

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      Рейтинг: +472

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      "Бельгийская ассоциация советовалась со Спартаком"?????
      Под стАлом! Они про Спартак узнали только после известного насилования Ливерпулем. Гыгыгы

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