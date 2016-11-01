Шашков: «Крылья Советов» будут судиться, если Веркаутерена не устроят условия разрыва контракта»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков заявил, что клуб имеет основания для разрыва контракта с бельгийским специалистом Франком Веркаутереном. Накануне стало известно, что наставник отправлен в отставку после поражения в рамках 12-го тура РФПЛ от «Оренбурга» (0:1).

«Должны ли мы ему компенсацию? Миллионов точно не будет. У нас в договоре с ним прописаны обязанности с обеих сторон, так что мы имеем право разорвать контракт. Если он будет с чем-то не согласен, готовы и судиться, но пока мы с ним не встречались, надо еще все обговорить», – сказал Шашков.

Напомним, после 12-ти туров самарская команда занимает последнее место в турнирной таблице.