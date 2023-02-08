В Бельгийской ассоциации объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной

Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.

«У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию.

Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор», — сказал Веркаутерен.

Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».

До этого он работал в «Спартаке».

Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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