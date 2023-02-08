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    В Бельгийской ассоциации объяснили, почему назначили Тедеско главным тренером сборной

    Спортивный директор Королевской бельгийской футбольной ассоциации Франк Веркаутерен прокомментировал назначение Доменико Тедеско на пост главного тренера национальной команды.

    «У нас было несколько кандидатов, каждый из них мог представить себя, свою игру, свою философию.

    Мы сделали свой выбор в пользу Доменико Тедеско. Он был самым интересным кандидатом на позицию главного тренера, учитывая его видение игры, философию. Он прекрасно себя зарекомендовал. Это позволило нам сделать выбор», — сказал Веркаутерен.

    • Тедеско в сентябре 2022 года уволили из «РБ Лейпциг».
    • До этого он работал в «Спартаке».
    • Бельгия на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100374

      zigbert 39 минут назад

      Достаточно молодой тренер но в его карьере уже есть некоторый опыт работы в Германии и России. Были и удачи, были и не совсем приемлемые результаты. Одно можно смело сказать что энергии для своей работы Тедеско хватит.

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      Рейтинг: +13057

      Алексей З 2 часа назад

      Давайте подождём результатов.
      Не надо считать , что самые умные здесь окопались.

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