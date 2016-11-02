Помимо Скрипченко «Крылья Советов» рассматривают еще три кандидатуры

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин заявил, что клуб ведет переговоры с экс-тренером «Урала» Вадимом Скрипченко, но помимо него рассматривает и другие кандидатуры. Также функционер рассказал о компенсации покинувшего пост главного тренера самарского клуба Франка Веркаутерена.

«Со Скрипченко решили связаться после его освобождения. У меня есть специалисты, ответственные за принятие решений, и мы просто хотим понять и проговорить некоторые моменты. Это называется элементарной встречей, скорее всего, она состоится завтра. Не было такого предложения, чтобы он приехал и принял команду. У нас еще три кандидатуры, и мы с ними тоже проведем переговоры

Компенсация у Веркаутерена, как и у всех, кто увольняется, три зарплаты – по Трудовому кодексу. Какой-то компенсации сверх этого не предусмотрено. Я не мог переманить Скрипченко в Самару. Во-первых, с ним я не встречался, во-вторых, всю эту неделю я был в Европе. Отставка Веркаутерена произошла после поражения от «Оренбурга», и если бы его не было, то не было бы отставок, я это обговаривал. Что, Скрипченко ждал, когда мы снимем Франка? Если бы мы выиграли у «Оренбурга», Франк остался бы на месте», – сказал Шляхтин.