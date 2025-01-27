Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен не против снятия бана с России.
«Позиция Бельгии относительно возвращения сборной России всегда была такой: мы следуем инструкциям и решениям УЕФА и ФИФА.
Не думаю, что Бельгия будет препятствовать участию России в международных турнирах, если УЕФА и ФИФА примут такое решение», – сказал Веркаутерен.
- Россия отстранена от международных матчей с 2022 года.
- Сборная проводит только товарищеские матчи.
- Веркаутерен тренировал в России «Крылья Советов», выводил команду в РПЛ.