Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен не против снятия бана с России.

«Позиция Бельгии относительно возвращения сборной России всегда была такой: мы следуем инструкциям и решениям УЕФА и ФИФА.

Не думаю, что Бельгия будет препятствовать участию России в международных турнирах, если УЕФА и ФИФА примут такое решение», – сказал Веркаутерен.