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  • Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России

Веркаутерен ответил, будет ли Бельгия препятствовать снятию бана с России

Бывший спортивный директор Королевской футбольной ассоциации Бельгии Франк Веркаутерен не против снятия бана с России.

«Позиция Бельгии относительно возвращения сборной России всегда была такой: мы следуем инструкциям и решениям УЕФА и ФИФА.

Не думаю, что Бельгия будет препятствовать участию России в международных турнирах, если УЕФА и ФИФА примут такое решение», – сказал Веркаутерен.

  • Россия отстранена от международных матчей с 2022 года.
  • Сборная проводит только товарищеские матчи.
  • Веркаутерен тренировал в России «Крылья Советов», выводил команду в РПЛ.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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