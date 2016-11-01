Веркаутерен покинул «Крылья Советов» по взаимному согласию

Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен покинул занимаемую должность по взаимному согласию с клубом. Напомним, ранее сообщалось, что специалист был отправлен руководством самарцев в отставку после поражения в матче 12-го тура РФПЛ от «Оренбурга» (0:1).

«Перед тренировкой был расторгнут по взаимному согласию действующий контракт с Франком Веркаутереном. Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Франка за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Заслуги бельгийского специалиста перед клубом не подлежат сомнению. Именно благодаря Веркаутерену по итогам сезона-2014/2015 наша команда с первого места поднялась из ФНЛ в Премьер-лигу. По итогам прошлого сезона «Крылья» впервые за несколько лет заняли девятое место в турнирной таблице. Франка Веркаутерена любят и ценят болельщики клуба, уважают коллеги. Имя Франка вписано в историю клуба как одного из самых успешных главных тренеров, и неудачи клуба в первых 12 турах текущего сезона не изменят этого. Однако сейчас наша команда нуждается в переменах, поэтому и было принято такое решение», – говорится в заявлении пресс-службы самарской команды.