Главный тренер «Крыльев Советов» Веркаутерен отправлен в отставку

«Крылья Советов» отправили в отставку главного тренера Франка Веркаутерена. Об этом сообщил член совета директоров футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.

«Веркаутерена сняли из-за отсутствия результатов. У нас уже есть кандидатура нового главного тренера, которого мы в ближайшее время представим. Может быть, кандидатура будет озвучена даже завтра», – сказал Шляхтин.

Напомним, что сегодня «Крылья Советов» со счетом 0:1 уступили «Оренбургу». По итогам 12-и туров самарская команда располагается на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ.