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Булатов: «Разгром «Спартака» в Самаре – недоразумение»

2 декабря 2016, 06:05
24

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов признался, что относит крупное поражение красно-белых в выездном матче с самарцами к случайным.

«На мой взгляд, такой результат – недоразумение. Конечно, надо отдать должное «Крыльям», которые с приходом Скрипченко перестроились и заиграли совсем в другой футбол. При Веркаутерене команда действовала строго от обороны, в пять защитников. Позиционное нападение отсутствовало напрочь. Впереди ставка была на скорость Молло, мощь Корниленко и контратаки.

Теперь там четыре защитника, наладилось взаимодействие в атаке. Команда ожила. Отсюда семь голов в последних двух матчах. В Самаре добротный подбор футболистов, есть креативные ребята вроде Молло, который не затерялся бы в любом российском топ-клубе. С таким составом «Крылья» вполне могут рассчитывать на попадание в восьмерку. Когда с Веркаутереном опустились на последнее место, у меня это просто не укладывалось в голове!» – заявил Булатов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Торпедо Корниленко Сергей Молло Йоан Булатов Виктор Веркаутерен Франк Скрипченко Вадим
Комментарии (24)
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Диктор
1480652977
Полностью согласен-такой результат -это недоразумение.
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Бмв525
1480654604
Зачатие твоё вот это недоразумение . А проигрыш Спартака все по делу !
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den161
1480654916
Спартак проиграл по делу. Скорее всего думали крылышек шапками закидать - ан нет... Это проблема спартака - такие провалы. А впереди тяжелый матч с рубином и неизвестно как повлияет на них перерыв, так что вопрос чемпионства все еще открыт
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Totti11
1480656775
Игра Спартака была такой же как и всегда!!! Просто Крылья двигались хорошо, и самое главное, теперь не было везения и судья не помогал, как во всех остальных матчах (бывало что двоих удаляли у соперников москвичей, чтобы Спартак выигрывал, и то от 8 игроков еле отбился, опять же везение помогло). Вчера тоже немножко повезло 6 или 7 должно было влетать!!!
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VIPded
1480656850
Это Спартак - недоразумение! Крылышки молодцы!!!
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dedruz
1480657731
народ считает, что все было закономерно.
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aam
1480659888
Жаль конечно. Надежда появилась и похоже так и останется надеждой. Так претенденты на чемпионство играть не должны. Похоже ещё рано...
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товрос
1480661593
нет такой команды во всем мире чтобы хотя бы раз в год разгромно не проиграла ЭТО ФУТБОЛ!!!он тем и хорош
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Garrincha58
1480662375
недоразумение что Шпартак на первом месте,а вот 4-0 это то что всегда должно быть
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firs04
1480663402
Узнаю команду!!! Вот это и есть настоящий Спартак!!!
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