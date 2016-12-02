Булатов: «Разгром «Спартака» в Самаре – недоразумение»

Экс-футболист «Крыльев Советов» и «Спартака», работающий сейчас главным тренером «Торпедо» Виктор Булатов признался, что относит крупное поражение красно-белых в выездном матче с самарцами к случайным.

«На мой взгляд, такой результат – недоразумение. Конечно, надо отдать должное «Крыльям», которые с приходом Скрипченко перестроились и заиграли совсем в другой футбол. При Веркаутерене команда действовала строго от обороны, в пять защитников. Позиционное нападение отсутствовало напрочь. Впереди ставка была на скорость Молло, мощь Корниленко и контратаки.

Теперь там четыре защитника, наладилось взаимодействие в атаке. Команда ожила. Отсюда семь голов в последних двух матчах. В Самаре добротный подбор футболистов, есть креативные ребята вроде Молло, который не затерялся бы в любом российском топ-клубе. С таким составом «Крылья» вполне могут рассчитывать на попадание в восьмерку. Когда с Веркаутереном опустились на последнее место, у меня это просто не укладывалось в голове!» – заявил Булатов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Крылья Советов» – «Спартак» закончился со счетом 4:0.