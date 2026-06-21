«По-любому»: Гном Гномыч заявил, что мог бы стать игроком уровня РПЛ

13-летний фигурист, сын Евгения Плющенко Александр (Гном Гномыч) считает, что мог бы стать профессиональным футболистом.

– Если бы вы полностью отдались футболу, у вас были бы перспективы заиграть на профессиональном уровне?

– Думаю, да. Если занимаешься в элитной академии с четырех лет, то шансы в любом случае есть. Если ты тренируешься в академиях уровня «Локомотива», ЦСКА, то, мне кажется, по-любому из тебя что-то получится сделать.

– Но не все доходят до высокого уровня.

– Кто доходит, сейчас играет на этом уровне. Если бы я занимался с ранних лет в хороших академиях, по-любому дошел бы до РПЛ.