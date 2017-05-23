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Франк Веркаутерен
Материалы
Франк Веркаутерен - материалы
Бельгия
28 октября 1956 (70)
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«Крылья Советов» вылетели из РФПЛ. Мы будем скучать?
«Крылья Советов» во второй раз в истории отправились в ФНЛ. «Бомбардир» разобрал положительные и отрицательные стороны самарской команды, в городе которой скоро пройдет чемпионат мира-2018.
23.05.2017 11:00
19
Месси поругался с игроками «Ман Сити». ФИФА запретила играть на новой арене «Зенита». Дайджест событий дня
Смолов выздоровел, но вряд ли сыграет с «Шальке». КДК отменил красную карточку Кержакову. Чалов сделал покер за ЦСКА в юношеской Лиге чемпионов. «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
02.11.2016 21:00
12
Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)
Еще вчера по Европе гремели еврокубки, а уже сегодня возобновился чемпионат России: «Крылья Советов» принимали тульский «Арсенал». Вывеска не сумасшедшая, но событий – аж на целый тур. «Бомбардир» показывает, что там происходило.
21.10.2016 17:55
1
Карпин сменил имидж. Венгера ждут в сборной Англии. Дайджест событий дня
Коррупционный скандал в Англии набирает обороты. Широков стал советником министра. Молодежный состав «Ростов» пропустил шесть голов от «ПСВ». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
28.09.2016 21:00
5
Предсмертные конвульсии или очередное поражение «Крыльев Советов»
1:2. На сей раз от ЦСКА. Крылья Советов, я даже не знаю, что вам сказать.
19.09.2016 01:07
Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ
Тройка лидеров одержала непростые победы, «Спартак» выиграл второе дерби подряд, матч в Казани испортили арбитры, а «Кубань» почти потопил запасной игрок «Мордовии». Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 27-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
08.05.2016 21:25
16
Шатов, Дюрица, Смолов и другие герои и антигерои – в обзоре 26-го тура РФПЛ
«Спартак» с неожиданным составом выиграл дерби, финалисты Кубка дружно победили крупно, а «Ростов» сенсационно проиграл в Саранске. Герои и антигерои, любопытные цифры и факты, все голы и многое другое – в оперативном обзоре 26-го тура РФПЛ от «Бомбардира».
02.05.2016 03:15
9
«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту
О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей «Марселя» в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу «Динамо» – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
06.12.2015 14:55
10
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 18-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 18-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент портала Дмитрий Проскурин.
04.12.2015 18:00
4
Виллаш-Боаш в перепалке с Кадыровым, «Динамо» и «Рубин» героически спасаются. Каким был 17-й тур РФПЛ
Об ужасных ценах на билеты от руководства «Динамо», очередном нападении на Дмитрия Аленичева, вечеринке «Терека» и затянувшейся аномалии – в обзоре 17-го тура от «Бомбардира».
01.12.2015 10:40
14
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 17-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.
30.11.2015 18:20
6
Карадениз вытаскивает «Рубин», а «Спартак» снова проигрывает. Каким был 15-й тур РФПЛ
О разочаровывающих «Крыльях», преображении «Мордовии» и первом поражении ЦСКА – в обзоре 15-го тура от «Бомбардира».
09.11.2015 09:40
1
Слуцкий, Аленичев и еще три тренера РФПЛ, которые могут уехать вслед за Черчесовым
Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов очень близок к тому, чтобы возглавить один из европейских клубов. «Бомбардир» прикинул, кто еще из тренеров РФПЛ в обозримом будущем может может получить шанс в Европе.
28.09.2015 16:50
8
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 10-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В десятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Ульяна Лукьянченко.
25.09.2015 20:00
2
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.
20.09.2015 10:20
2
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