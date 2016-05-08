Вернблум, Промес, судьи в Казани и другие герои и антигерои – в обзоре 27-го тура РФПЛ

Герой: Понтус Вернблум (ЦСКА)

Суперзвезда матча ЦСКА – «Терек», сомнений никаких. И дело даже не в единственном и победном забитом мяче, который Понтус Вернблум так красиво исполнил в ворота грозненцев после шквала атак своей команды в первые минуты. Швед полностью выжег центр поля, чередуя удачные отборы с перехватами, и даже стал абсолютным лидером матча по ударам, пробив пять раз по воротам «Терека». Кроме того, Вернблум почти половину своих длинных передач выполнил точно. Между тем, ЦСКА снова вернул себе лидерство, Игорь Акинфеев стал первым футболистом в истории российских чемпионатов, одержавшим 200 побед в составе одного клуба, а «Терек» практически растерял шансы на попадание в еврокубковую зону. Еще одним любопытным моментом матча стала ярость Леонида Слуцкого из-за судейства Владимира Москалева, чего, пожалуй, не приходилось видеть никогда вообще. Босс ЦСКА высказался еще жестче, что тут же вызвало полемику в СМИ.

Оставшиеся матчи ЦСКА: «Уфа» (г), «Краснодар» (д), «Рубин» (г)

Герой: Курбан Бердыев («Ростов»)

Ростовчане никак не желают оступаться в домашних матчах с серьезными соперниками, более того, не оставляют своим оппонентам никаких шансов. Стратегия Курбана Бердыева работает бесперебойно – на «Олимпе-2» в этом сезоне повержены ЦСКА, «Зенит» и «Спартак», а в минувшую пятницу досталось и «Локомотиву», который получил два гола еще в первом тайме – от Азмуна и Нобоа. После перерыва железнодорожники, в отличие от предыдущих неудачников, все же сумели забить (отличился Шкулетич), но на большее команду Игоря Черевченко не хватило – она снова проиграла важнейший матч и практически лишилась шансов на призовую тройку. «Ростов» же, выиграв 10 из 11 последних домашних игр, продолжает рваться в Лигу чемпионов.

Оставшиеся матчи «Ростова»: «Динамо» (г), «Урал» (д), «Терек» (г)

Герой: Халк («Зенит»)

Победный гол «Зенита» в Махачкале забил Артем Дзюба, но звезду героя за матч с «Анжи» должен себе повесить Халк: во-первых, на его счету голевая передача, во-вторых, он в очередной раз был самым активным и агрессивным игроком на поле, выполнив наибольшее количество ударов, кроссов и обостряющих передач. «Зенит», между тем, одержал тяжелейшую победу против слабейшей команды чемпионата и наполучал ворох желтых карточек, так что теперь следующую игру из-за дисквалификации пропустят Кришито и Жирков. До золотых медалей питерцев отделяют все те же четыре очка, махачкалинцы же отстают от зоны стыков уже на пять баллов и могут оформить расставание с РФПЛ даже в следующем туре. Зависит это в том числе и от «Зенита», играющего с «Мордовией».

Оставшиеся матчи «Зенита»: «Мордовия» (г), «Локомотив» (д), «Динамо» (г)

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

В куражном матче обычно побеждает более классная команда с качественными исполнителями, именно потому «Спартак» превзошел «Динамо» в реализации голевых моментов и выиграл второе подряд московское дерби. Квинси Промес забил в конце первого тайма, выводил на удары партнеров, раздав несколько обостряющих передач, не стеснялся бить по воротам, а его примеру последовал и Зе Луиш, сумевший удвоить счет после перерыва. При 2:0 динамовцы не раз могли забить, постоянно находя свободные зоны у подуставшего и выжидавшего «Спартака», но в итоге ушли с поля без забитого мяча уже в четвертом матче подряд, а все тот же Промес оформил дубль ближе к концу матча после великолепного паса пяткой Зе Луиша. «Динамо» так и осталось в шаге от зоны стыков, а подопечные Дмитрия Аленичева приблизились к пятому еврокубковому месту – теперь отставание составляет всего два очка.

Антигерои: судейская бригада Алексея Николаева

Как и ожидалось, довольно бодрый матч в Казани отыграли «Рубин» и «Краснодар», ничейным исходом которого, впрочем, не остался доволен никто. Краснодарский клуб прервал серию из пяти побед подряд и потерял важные очки, поставив под большое сомнение мечты о Лиге чемпионов, а казанцы вправе сетовать на очень слабое судейство бригады Алексея Николаева, сначала подарившей Смолову гол из гигантского офсайда, а затем не поставившей чистейший пенальти за снос Карадениза в чужой штрафной. Словом, забитого Канунниковым гола «Рубину» для победы так и не хватило, но ничья, пожалуй, самый справедливый итог матча на «Казань-Арене», где не собралось и семи тысяч человек. И отмечать такую низкую посещаемость не менее грустно, чем явные ошибки судей.

Герой: Милан Перендиа («Мордовия»)

Сербский защитник Милан Перендиа не появлялся в стартовом составе «Мордовии» со времен тех самых 4:6 от ЦСКА в прошлом сентябре, и в судьбоносной игре с «Кубанью» вышел на замену лишь по причине травмы Нахушева, а в итоге забил невероятно важный гол. Счет к этому времени был 1:1 – в самом начале по мячу забили Луценко и Бальде. Очень упорный матч за место в зоне стыков катился к ничьей, но как это часто бывает – все решил один стандарт, и именно Перендиа точно пробил головой после подачи углового. Вновь сменившая тренера «Кубань» проиграла уже четвертый матч подряд и обосновалась на предпоследнем месте, отставая от 14-го на четыре очка – как раз от «Мордовии», которая выиграла на выезде впервые с 4-го мая прошлого года.

Герой: Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)

Еще одно сражение за место в элите состоялось в Самаре – местным «Крыльям Советов» удалось решить вопрос сохранения прописки в РФПЛ и даже взлететь на девятое место благодаря важнейшей победе над «Уфой». Решающим стал ранний гол Яковлева, который не забивал 2,5 года, и именно благодаря верной стратегии главного тренера самарского клуба Франка Веркаутерена этот матч был доведен до победы. При этом «Крылья» остаются самой малозабивной командой турнира (всего 18 голов), но меньше их пропустили лишь «Ростов», ЦСКА, «Краснодар» и «Терек», и за организацию игры в защите в условиях не слишком высокого уровня футболистов бельгийский тренер достоин самых лестных слов. Ну а у Евгения Перевертайло во главе «Уфы» пока получается не слишком: голов на выезде команда не забивает уже четыре матча подряд, да и в зоне стыков она застряла уже давно.

Герой – Александр Мартынович («Урал»)

Уральское дерби завершилось вничью, и в очень ровном матче было тяжело признать кого-то лучшим, но мы отдали предпочтение защитнику «Урала» Александру Мартыновичу – на его счету голевой пас, а также наибольшее количество выигранных верховых единоборств и перехватов в составе своей команды. С передачи Мартыновича счет сравнял Гогниев, а открыл его уже на 4-й минуте Гол, впрочем, «Амкар» удержать победу не сумел и продлил безвыигрышную серию до восьми матчей, а его полузащитник Огуде еще и умудрился под конец схватить две желтые карточки, за что был удален с поля. «Урал» при этом шесть игр подряд на выезде не побеждает.

Символическая сборная 27-го тура РФПЛ:

Результаты 27-го тура РФПЛ:

«Крылья Советов» – «Уфа» – 1:0

«Ростов» – «Локомотив» – 2:1

ЦСКА – «Терек» – 1:0

«Анжи» – «Зенит» – 0:1

«Кубань» – «Мордовия» – 1:2

«Рубин» – «Краснодар» – 1:1

«Амкар» – «Урал» – 1:1

«Спартак» – «Динамо» – 3:0

Расписание 28-го тура:

11 мая (среда): «Уфа» – ЦСКА, «Рубин» – «Анжи», «Краснодар» – «Крылья Советов», «Локомотив» – «Кубань», «Мордовия» – «Зенит»

12 мая (четверг): «Урал» – «Спартак», «Терек» – «Амкар», «Динамо» – «Ростов»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 28-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Кришито, Жирков (оба – «Зенит), Уилкшир, Родолфо (оба – «Терек»), Бериша, Гаджибеков (оба – «Анжи»), Махмудов, Стеванович (оба – «Мордовия»), Гацкан («Ростов»), Огуде («Амкар»), Ещенко («Динамо»)

Все голы 27-го тура РФПЛ