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    «Ростов» обеспечил себе еврокубки. «Спартак» подталкивает «Динамо» ближе к стыкам. Ключевые моменты 27-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    08.05.2016 19:27
    ЦСКА остается в лидерах. «Зенит» в тройке. «Кубань» опускается ниже. «Бомбардир» показывает главные моменты 26-го тура РФПЛ.

    «Спартак» - «Динамо» 1:0

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    «Анжи» принимал «Зенит». Единственный гол забил Артем Дзюба.

    «Анжи» – «Зенит» – 0:1

    «Кубань» и «Мордовия» встретились в битве аутсайдеров. «Мордовия» одержала волевую победу.

    «Кубань» – «Мордовия» – 1:2

    В субботу тур продолжился встречей ЦСКА и «Терека». Единственный гол забил Понтус Вернблум.

    ЦСКА – «Терек» – 1:0

    «Ростов» - «Локомотив» 2:1

    Второй быстрый гол за вечер у нас. Чем-то похожий на первый и тоже в первые 10 минут уложились. «Локо» выбывает из борьбы за Лигу чемпионов?

    Нобоа на пару с рикошетом доводят положение соперника до очень тяжелого.

    Шкулетич все-таки умеет забивать! Вколачивает важный мяч в ворота ростовчан и придает приунывшим партнерам энергии.

    «Крылья Советов» - «Уфа» 1:0

    Павел Яковлев забивает после шикарной передачи Ивана Таранова.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Ростов»
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 10 мая 2016, 10:31

      Ростов в лигу чемпионов надо , край! Надеюсь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      УРАЛОЧКА 9 мая 2016, 15:37

      комбинация крылышек с голом Яка класс

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 мая 2016, 05:07

      Что "Ростов" обеспечил себе еврокубки, это уже понятно, но хотелось чтобы он вошел в них как минимум со второго места!

      0
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      Рейтинг: +185

      kidd-75 8 мая 2016, 20:57

      Динама..............

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      Мехдин 8 мая 2016, 15:53

      Терек Чемпион!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +208

      Kurp 8 мая 2016, 08:22

      Ростов порадовал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Неймар19 > Kurp 9 мая 2016, 09:54

      Хорошая победа над Локо

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 8 мая 2016, 04:50

      хорошо что краснодар в ничейку сгонял...

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 8 мая 2016, 04:28

      Из вчерашних поединков оправдали надежды только ЦСКА и Зенит, от "Мордовии" такой прыти не ожидала, ну и ничейка "Краснодара" тоже не обрадовала

      0
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      Рейтинг: +36

      Solmon 8 мая 2016, 03:05

      Важные игры

      0
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      Рейтинг: +114

      Wertalet 8 мая 2016, 01:06

      мордовия красавцы решили после игры со Спартаком что все в их руках и начали забирать очки у всех подряд и плевать им на титул и ранг)

      0
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