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Петар Шкулетич
Петар Шкулетич
Завершил карьеру
29 июня 1990 (36)
#32 | Нападающий
193 см
Сербия | Черногория
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Публикации
Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич готов вернуться в Россию
2022.07.01 12:16
Фото
Шкулетич, расторгнувший контракт с «Локомотивом», стал игроком «Генчлербирлиги»
2017.05.31 17:33
4
«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
2017.05.13 14:02
13
Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»
2017.03.23 22:29
8
Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»
2017.02.08 20:45
5
Агент: «Локомотив» не хочет видеть Шкулетича в клубе, но предложений у нас нет»
2017.02.05 15:10
3
Шкулетич не уйдет из «Локомотива» этой зимой
2017.02.05 13:38
8
Шкулетич отказался от перехода в «Легию» и может перейти в чемпионат Греции
2017.01.17 00:21
2
АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича
2017.01.15 01:29
9
ПАОК хочет приобрести Боли и Шкулетича
2017.01.13 18:23
3
Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»
2017.01.10 19:51
6
Самедов будет работать с дублем «Локомотива»
2017.01.10 00:21
9
Хенти, Шкулетич и Шишкин могут не полететь на сборы с «Локомотивом»
2017.01.08 16:46
5
Агент: «Шкулетич намерен бороться за место в составе «Локомотива», у него есть действующий контракт»
2017.01.03 06:15
5
В услугах Шкулетича заинтересована «Легия»
2017.01.02 20:28
1
Нападающие «Локомотива» Хенти и Шкулетич выставлены на трансфер
2016.12.31 16:40
14
Мещеряков: «Шкулетич объявил об уходе Самедова? Каждый может попрощаться с каждым»
2016.12.04 21:31
Шкулетич – Самедову: «Ты настоящий мужик. Было приятно играть с тобой в одной команде»
2016.12.04 19:07
10
Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче
2016.11.18 01:51
20
Фото
«Локомотив» попрощался с Дюрицей
2016.05.17 00:28
13
Дюрица поддержал Шкулетича
2016.04.04 06:41
3
Черевченко: «К Шкулетичу претензий нет, он выполняет все требования»
2016.02.29 23:23
2
Бубнов: «Не понимаю, зачем «Локомотив» приобрел Шкулетича»
2016.02.27 16:09
2
Черевченко: «Локомотив» во всех компонентах переиграл «Фенербахче»
2016.02.25 21:20
6
Черевченко: «Если «Фенербахче забил 2 гола, то почему бы «Локомотиву» не сделать тоже самое?»
2016.02.24 17:49
3
Чугайнов не считает Шкулетича достойной заменой Ниассу
2016.02.16 12:44
3
Шкулетич: «Я стал совсем другим»
2016.02.04 07:17
2
Шкулетич: «Кому, если не мне, заменить Ниасса»
2016.02.03 17:25
Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»
2016.02.02 17:59
2
Кубок Атлантики. «Локомотив» по пенальти уступил «Норрчепингу»
2016.02.01 18:17
1
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