Черевченко: «К Шкулетичу претензий нет, он выполняет все требования»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своим мнением о нападающих Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.

"К Шкулетичу претензий нет, парень выполняет все требования. Я на него надеюсь и рассчитываю, своего последнего слова он еще не сказал.

Что касается новичка команды Хенти, то у него хорошая скорость. Он может сыграть и на острие, и на флангах. Могут ли Шкулетич и Хенти выходить на поле вместе? Такая вероятность существует.

Шкулетич – игрок, зависимый от партнеров. Его козырь – игра на втором этаже и в штрафной площади. Но он может и приличную скорость развить на самом деле, просто не до конца раскрылся еще.

Хенти сказал мне, что чувствует себя в "Локомотиве" так, будто он здесь уже лет 10. Ребята его приняли хорошо", – рассказал Черевченко в эфире канала "Наш футбол".