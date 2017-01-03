Агент: «Шкулетич намерен бороться за место в составе «Локомотива», у него есть действующий контракт»

Футбольный агент Иван Аджич, который представляет интересы нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича, рассказал подробности о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Семина на него не рассчитывает и его не берут на предсезонные сборы.

Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет. У игрока на руках действующий контракт до лета 2018 года, и он намерен бороться за место в составе», – сказал агент.

Известно, что в услугах Шкулетича заинтересована «Легия». В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 10 матчей, в которых забил два гола.