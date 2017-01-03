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    Агент: «Шкулетич намерен бороться за место в составе «Локомотива», у него есть действующий контракт»

    Футбольный агент Иван Аджич, который представляет интересы нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича, рассказал подробности о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

    «В 20-х числах декабря Петару на электронную почту пришло письмо о том, что тренерский штаб Семина на него не рассчитывает и его не берут на предсезонные сборы.

    Сейчас официальных предложений по Шкулетичу от других клубов нет. У игрока на руках действующий контракт до лета 2018 года, и он намерен бороться за место в составе», – сказал агент.

    Известно, что в услугах Шкулетича заинтересована «Легия». В текущем сезоне он провел в Премьер-лиге 10 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.01.2017 06:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 4 января 2017, 13:09

      Интересно с кем он будет бороться))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 4 января 2017, 09:06

      Борись.Не плохо начал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +183

      Cosh18 3 января 2017, 12:26

      продали бы его в Китай миллионов за 15)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 > Cosh18 4 января 2017, 00:07

      Как прекрасно бы

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