Шкулетич: «Я стал совсем другим»

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич уверен, что за последний год он стал гораздо сильнее. По словам футболиста, он намерен и дальше усердно тренироваться.

– Вы удивились прогрессу Ньясса?

– Не могу сказать, что лично для меня это был сюрприз. Хотя бы потому, что я до этого не знал Ньясса, мне было не с чем сравнить. Но для остальных – да. Ведь когда я пришел, он был игроком второго плана.

– Что вам нужно сделать, чтобы самому теперь выйти на первый план?

– Знаете, за последний год я сильно прибавил. Осенью ездил в сборную и даже там мне сказали, что я стал совсем другим. Надо не останавливаться и усердно тренироваться, несмотря ни на что.