Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Шкулетич: «Я стал совсем другим»

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич уверен, что за последний год он стал гораздо сильнее. По словам футболиста, он намерен и дальше усердно тренироваться.

    – Вы удивились прогрессу Ньясса?

    – Не могу сказать, что лично для меня это был сюрприз. Хотя бы потому, что я до этого не знал Ньясса, мне было не с чем сравнить. Но для остальных – да. Ведь когда я пришел, он был игроком второго плана.

    – Что вам нужно сделать, чтобы самому теперь выйти на первый план?

    – Знаете, за последний год я сильно прибавил. Осенью ездил в сборную и даже там мне сказали, что я стал совсем другим. Надо не останавливаться и усердно тренироваться, несмотря ни на что.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.02.2016 07:17
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Fahreddin Ismailow
    1454567960
    Удачи
    Ответить
    BotulisM
    1454572337
    Шевелиться надо резче на поле, и соображать шустрее, вот тогда прогресс будет на лицо, а пока много тупит, к сожалению(
    Ответить
    ologreds
    1694996286
    numo456845
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+