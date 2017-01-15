АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич может продолжить карьеру в Греции. По информации источника, АЕК намерен взять футболиста в аренду за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа. Сообщается, что сам игрок дал согласие на переход, его зарплату в размере 900 тысяч в год клубы планируют разделить пополам.

Напомним, ранее сообщалось, что Шкулетич не полетел с командой на сборы и будет искать себе новую команду. В нынешнем сезоне 26-летний серб провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола.