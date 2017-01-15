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АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича

15 января 2017, 01:29
9

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич может продолжить карьеру в Греции. По информации источника, АЕК намерен взять футболиста в аренду за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа. Сообщается, что сам игрок дал согласие на переход, его зарплату в размере 900 тысяч в год клубы планируют разделить пополам.

Напомним, ранее сообщалось, что Шкулетич не полетел с командой на сборы и будет искать себе новую команду. В нынешнем сезоне 26-летний серб провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Локомотив АЕК Шкулетич Петар
Комментарии (9)
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TERIA-76
1484461556
Надо отдавать)))
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Revolver76
1484462107
через пару часов здесь будет заметка - "АЕК не заинтересован в услугах Шкулетича"
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Joko21
1484462797
Бесплатная аренда короче
Ответить
dybala21
1484463961
Хорошо
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Artemka69
1484465327
Скатертью дорога!!
Ответить
XaXatyn
1484490611
Блин не сильно хорошо 50% зп платить !
Ответить
LokoGoGo
1484550581
я думаю, самовыкуп им не потребуется
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