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    АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич может продолжить карьеру в Греции. По информации источника, АЕК намерен взять футболиста в аренду за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа. Сообщается, что сам игрок дал согласие на переход, его зарплату в размере 900 тысяч в год клубы планируют разделить пополам.

    Напомним, ранее сообщалось, что Шкулетич не полетел с командой на сборы и будет искать себе новую команду. В нынешнем сезоне 26-летний серб провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.01.2017 01:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 января 2017, 10:09

      я думаю, самовыкуп им не потребуется

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 января 2017, 17:30

      Блин не сильно хорошо 50% зп платить !

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > XaXatyn 15 января 2017, 19:22

      Нормально, попробуй скинуть это дерево. Не так всё просто.

      0
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 15 января 2017, 10:28

      Скатертью дорога!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      dybala21 15 января 2017, 10:06

      Хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 15 января 2017, 09:46

      Бесплатная аренда короче

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик > Joko21 15 января 2017, 14:12

      Дело не в аренде, а в том, чтобы продать его по окончании той самой аренды.

      0
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      Рейтинг: +6174

      Revolver76 15 января 2017, 09:35

      через пару часов здесь будет заметка - "АЕК не заинтересован в услугах Шкулетича"

      1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 15 января 2017, 09:25

      Надо отдавать)))

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