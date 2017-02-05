Агент: «Локомотив» не хочет видеть Шкулетича в клубе, но предложений у нас нет»

Агент нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича Иван Аджич подтвердил информацию о том, что его клиент может остаться в московском клубе. По его словам, 26-летний форвард не имеет вариантов продолжения карьеры.

«На данный момент у Шкулетича нет вариантов, при которых он может покинуть клуб, поскольку трансферное окно в Европе уже закрылось. Вариантов продолжения карьеры в России у Петара сейчас тоже нет.

Но руководство «Локомотива» ясно дало понять, что они не хотят видеть его в команде. Завтра я должен провести встречу с президентом «Локомотива», в ходе которой мы должны обсудить будущее футболиста. Если ничего не получится, то футболист останется в клубе до конца сезона», – сказал Аджич.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шкулетич забил два гола в девяти матчах.