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    Агент: «Локомотив» не хочет видеть Шкулетича в клубе, но предложений у нас нет»

    Агент нападающего «Локомотива» Петара Шкулетича Иван Аджич подтвердил информацию о том, что его клиент может остаться в московском клубе. По его словам, 26-летний форвард не имеет вариантов продолжения карьеры.

    «На данный момент у Шкулетича нет вариантов, при которых он может покинуть клуб, поскольку трансферное окно в Европе уже закрылось. Вариантов продолжения карьеры в России у Петара сейчас тоже нет.

    Но руководство «Локомотива» ясно дало понять, что они не хотят видеть его в команде. Завтра я должен провести встречу с президентом «Локомотива», в ходе которой мы должны обсудить будущее футболиста. Если ничего не получится, то футболист останется в клубе до конца сезона», – сказал Аджич.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Шкулетич забил два гола в девяти матчах.

    Источник: Р-Спорт

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    05.02.2017 15:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +40

      amg063 6 февраля 2017, 10:35

      Вообще конечно если Локо стремится хотя бы попасть в еврокубки, то нужен форвард получше. шкулетич это уровень клуба из второй половины таблицы РФПЛ или даже из ФНЛ

      0
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      Рейтинг: +2

      Закат 5 февраля 2017, 22:29

      бомжи ждут

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 5 февраля 2017, 17:50

      Не хотят видеть.Будут плевать в след и отворачиваться при встречи?

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