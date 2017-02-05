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    Шкулетич не уйдет из «Локомотива» этой зимой

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич останется в московской команде как минимум до лета. На данный момент 26-летний футболист тренируется с дублем железнодорожников.

    «Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде», – сообщил источник, близкий к ситуации.

    Ранее сообщалось, что Шкулетич может продолжить карьеру в Греции.

    В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил два гола в девяти матчах.

    Источник: Р-Спорт

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    05.02.2017 13:38
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +239

      Михас007 5 февраля 2017, 15:00

      Дайте его в Анжи

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 5 февраля 2017, 14:18

      Дибильная политика. Зачем дубль. Продавайте

      0
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    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 5 февраля 2017, 13:58

      А куда идти? Не в УПЛ же. Только если в Белоруссию. Трансферные окна то закрылись в примерно 60 странах, так что даже в Турцию не уехать. Пусть в дубле играет, если там покажет уровень, то может и будут включать в заявку основы.

      1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 5 февраля 2017, 13:53

      позор для селекции этот Шкулетич

      2
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion > Marqello 5 февраля 2017, 14:34

      А Лига чемпионов? Не по одному турниру всех мерят. И некорректно сравнивать. Шкулетич такими темпами уже на спад идёт и будет всё ниже и ниже, а у Азмуна только всё начинается и по ходу в Европе по окончанию этого сезона.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Marqello 5 февраля 2017, 14:53

      смотря матчи на стадионе, все прекрасно видно, какое он тугое полено... Ускорения нет, ноги путаются. Мне трудно вспомнить, когда он забивал ногой... ДА, рост есть, прыжок неплохой... но это не нападающий.
      Кстати, я очень поржал, когда играя в PES, его признали лучшим игроком азии...

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      Рейтинг: +31

      NighteMare > LokoGoGo 5 февраля 2017, 18:01

      Позор был это хенти, один гол и то с пендаля......

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 > Marqello 6 февраля 2017, 18:51

      Не любимый Вами Ростов,обыграл Трамсе со счётом 3-1.Голами отметились Азмун и Девич!

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