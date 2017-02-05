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Шкулетич не уйдет из «Локомотива» этой зимой

5 февраля 2017, 13:38
8

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич останется в московской команде как минимум до лета. На данный момент 26-летний футболист тренируется с дублем железнодорожников.

«Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде», – сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что Шкулетич может продолжить карьеру в Греции.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил два гола в девяти матчах.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Шкулетич Петар
Комментарии (8)
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LokoGoGo
1486292034
позор для селекции этот Шкулетич
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alexis02lion
1486292296
А куда идти? Не в УПЛ же. Только если в Белоруссию. Трансферные окна то закрылись в примерно 60 странах, так что даже в Турцию не уехать. Пусть в дубле играет, если там покажет уровень, то может и будут включать в заявку основы.
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swot1205
1486293491
Дибильная политика. Зачем дубль. Продавайте
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Михас007
1486296006
Дайте его в Анжи
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