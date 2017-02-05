Шкулетич не уйдет из «Локомотива» этой зимой

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич останется в московской команде как минимум до лета. На данный момент 26-летний футболист тренируется с дублем железнодорожников.

«Ситуация сложная, Шкулетич сейчас тренируется с дублем, но, скорее всего, не покинет клуб этой зимой, несмотря на перевод во вторую команду. Пока непонятно, какое будущее его ждет в «Локомотиве», но с большой вероятностью он останется в команде», – сообщил источник, близкий к ситуации.

Ранее сообщалось, что Шкулетич может продолжить карьеру в Греции.

В нынешнем сезоне чемпионата России форвард забил два гола в девяти матчах.