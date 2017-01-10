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    Самедов будет работать с дублем «Локомотива»

    Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прошел медицинский осмотр с дублем железнодорожников и будет тренироваться с молодежным составом до разрешения ситуации с его возможным переходом в другой клуб.

    Напомним, что в услугах Самедова заинтересован московский «Спартак», ясность может наступить 12 января. Также на первый сбор с командой не полетят Роман Шишкин, Эзекиэль Хенти, Петар Шкулетич и Арсений Логашов, которые составят компанию Самедову в дубле.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.01.2017 00:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 10:41

      Странно, что Сёмин новый год пережил на посту главного. Если так дальше пойдёт, то Самедов как Широков только на пенсию

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 10 января 2017, 10:06

      Ну что сказать... теперь дубль должен прибавить конкретно))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 10 января 2017, 09:34

      складывается ощущение, что спецагенты Спартака деморализуют и Самедова и настраивают фанатов против него

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 10 января 2017, 05:05

      Зарплпта Самедова больше чем всего дубля вместе.

      1
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      Рейтинг: +399

      franck_ribery 10 января 2017, 04:09

      хороший дубль) главное, что заслуженный, все по делу в нем) Шишкин может исключение

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 10 января 2017, 01:03

      Пора принимать ставки, после какого тура Семина уволят. Зачем надо было идти в Локо портить себе авторитет... Итак понятно было, что былого не вернуть и что время Семина уже прошло

      6
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > bset 10 января 2017, 10:20

      Ты дурак?

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset > Fan Loko mik 10 января 2017, 11:13

      У меня есть знакомые, которые болеют за Локо. И все как один говорят, что зря его поставили. Прошлого не вернуть. От того же возвращения в ЦСКА Газзаева нам бы лучше не стало

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > bset 10 января 2017, 17:50

      все не так уж и плохо, просто нужно время. Да и последние матчи настраивают на оптимизм)

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