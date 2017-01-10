Самедов будет работать с дублем «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прошел медицинский осмотр с дублем железнодорожников и будет тренироваться с молодежным составом до разрешения ситуации с его возможным переходом в другой клуб.

Напомним, что в услугах Самедова заинтересован московский «Спартак», ясность может наступить 12 января. Также на первый сбор с командой не полетят Роман Шишкин, Эзекиэль Хенти, Петар Шкулетич и Арсений Логашов, которые составят компанию Самедову в дубле.