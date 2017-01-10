Самедов будет работать с дублем «Локомотива»

Странно, что Сёмин новый год пережил на посту главного. Если так дальше пойдёт, то Самедов как Широков только на пенсию
Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прошел медицинский осмотр с дублем железнодорожников и будет тренироваться с молодежным составом до разрешения ситуации с его возможным переходом в другой клуб.
Напомним, что в услугах Самедова заинтересован московский «Спартак», ясность может наступить 12 января. Также на первый сбор с командой не полетят Роман Шишкин, Эзекиэль Хенти, Петар Шкулетич и Арсений Логашов, которые составят компанию Самедову в дубле.