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    Шкулетич: «Кому, если не мне, заменить Ниасса»

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич заявил, что готов заменить перешедшего в «Эвертон» Умара Ниасса на позиции форварда.

    «Мне, как и любому игроку, приятно, когда существует конкуренция. Но я не считаю, что остался один на позиции форварда. Я имею в виду, что такой большой клуб вряд ли возобновит сезон только с одним форвардом.

    Конечно, я готов остаться единственным нападающим. Привык играть под большим давлением. Да, в последнее время получал не так много шансов. Но готов ими воспользоваться. Разумеется, жаль, что Умар нас покинул. Он играл великолепно, забивал важные мячи. Теперь его надо заменить. Кому, если не мне?

    Я в себе нисколько не сомневаюсь! Потому отлично знаю требования, которые предъявляются к форварду в «Локомотиве». Безусловно, с уходом Умара у меня будет больше практики. И сейчас я чувствую себя более чем уверенно», отметил Шкулетич.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.02.2016 17:25
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