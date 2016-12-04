Мещеряков: «Шкулетич объявил об уходе Самедова? Каждый может попрощаться с каждым»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков поделился мнением о будущем полузащитника Александра Самедова. Напомним, ранее нападающий железнодорожников Петар Шкулетич попрощался с россиянином через свою страницу в Instagram.

«Каждый может попрощаться с каждым. Давайте не будем загадывать, потому что комментировать пока нечего. Когда будет состоявшийся факт, тогда и будут комментарии», – сказал Мещеряков.

Добавим, что ранее Самедов был переведен в дубль «Локомотива», а также не попал в заявку команды на матч 17-го тура РФПЛ против «Терека» (2:0). Новым местом работы футболиста, по сообщениям СМИ, должен стать «Спартак».