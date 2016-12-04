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    Шкулетич – Самедову: «Ты настоящий мужик. Было приятно играть с тобой в одной команде»

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич попрощался с полузащитником железнодорожников Александром Самедовым. Напомним, решением тренерского штаба игрок был переведен в дубль московского клуба. Новым местом работы футболиста, как сообщалось ранее, вероятнее всего, станет «Спартак».

    «Брат, ты один из редких игроков, у кого есть характер и кто отвечает за свои слова и поступки. Мне было приятно быть с тобой в одной команде. Ты настоящий мужик и человек. Желаю тебе самого лучшего в жизни и успехов в дальнейшей карьере», – написал Шкулетич на своей странице в Instagram.

    Источник: Instagram

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    04.12.2016 19:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +762

      sprint5 5 декабря 2016, 09:03

      каждому свое и Шкулетичу

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 5 декабря 2016, 07:04

      учитесь недофаны, как с игроками прощаться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +172

      Александр 13 4 декабря 2016, 21:07

      Саня боец, не знаю что они Палычем не поделили. В любом случа удачи где бы не продолжил свою карьеру.

      4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 декабря 2016, 21:02

      А Шкулетич мужик!!!!!!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 4 декабря 2016, 20:04

      Скоро и Шкуле перейдет, если ему место найдут

      7
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      Рейтинг: +51

      Мясной Упырь 4 декабря 2016, 20:04

      вот я тоже думаю ,а нужен ли он в Спартаке, мож и Ещ ничё

      2
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      Рейтинг: +62

      footballforeverNN 4 декабря 2016, 19:28

      два неудачника...один хоть за бабками собрался, а этому уготована вечная скамейка
      а без самедова две победы из двух

      2
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      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 4 декабря 2016, 19:14

      А куда самедов перешол

      0
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      Рейтинг: +82

      Mi6 4 декабря 2016, 19:10

      Шпалыч неправ

      4
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      Рейтинг: +46

      Аликерич > fortune-bva 4 декабря 2016, 21:42

      Он на тренировке начал выделываться, да и в принципе спорил с Семиным. За время Смородской он стал лидером в раздевалке, Семин просто намного более требовательный чем предыдущие тренеры, у него свой взгляд и видение, как говорят - причиной отчисления в молодежку стало то, что Самедов называл старомодными методы Палыча.
      Самедов тут не прав, субординация должна быть, а он до этого то руку не пожал после матча, то выделываться начал на главного тренера... И играет он в Локомотиве от случая к случая, честно говоря не главная потеря. И вообще - в среде болельщиков постоянно шутят на его передачи в центр, когда надо навешивать или обострять. Откровенно достала его унылая игра, если за 5 миллионов в Спартак уйдет - буду несказанно рад.

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