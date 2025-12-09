«Спартак» и «Динамо» назвали главными разочарованиями сезона

Российский тренер Сергей Ташуев сказал, кто его разочаровал в первой части сезона РПЛ.

– Кто для вас стал главным разочарованием в первой части сезона?

– Понятно, что «Динамо», и «Спартак» отчасти. «Спартак» всегда должен бороться за первые места. У «Динамо» вообще провальный сезон пока. По соотношению цена‑качество футболистов, по рейтингу, они казались лучшими в сезоне.