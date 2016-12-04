Шкулетич – Самедову: «Ты настоящий мужик. Было приятно играть с тобой в одной команде»

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич попрощался с полузащитником железнодорожников Александром Самедовым. Напомним, решением тренерского штаба игрок был переведен в дубль московского клуба. Новым местом работы футболиста, как сообщалось ранее, вероятнее всего, станет «Спартак».

«Брат, ты один из редких игроков, у кого есть характер и кто отвечает за свои слова и поступки. Мне было приятно быть с тобой в одной команде. Ты настоящий мужик и человек. Желаю тебе самого лучшего в жизни и успехов в дальнейшей карьере», – написал Шкулетич на своей странице в Instagram.