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  • «Россияне тоже есть в списке»: в «Спартаке» высказались о поиске нового тренера

«Россияне тоже есть в списке»: в «Спартаке» высказались о поиске нового тренера

9 декабря 2025, 17:50
3

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о поисках нового главного тренера команды.

«Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть, над чем работать.

У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Российские тренеры тоже есть в списке. Список менялся. Продолжал корректироваться. Работа сейчас продолжается. Критерии к тренеру «Спартака»? Не могу озвучить, это три страницы футбольных критериев. В голове, сходу, этого нет. Спортивный директор подбирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

Дедлайн по тренеру? Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда поедет на сборы», – сказал Некрасов.

  • «Спартак» 11 ноября уволил главного тренера Деяна Станковича.
  • Исполняющим обязанности был назначен Вадим Романов.
  • Московская команда после 18 туров РПЛ занимает 6-е место в таблице.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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FWSPM
1765294778
да вы там не торопитесь дело не горит сьездите в отпуск проведите время с семьей
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O-kolesov
1765303309
Ну дайте уже Сашке-царьку поработать.
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iscariot
1765333391
Чисто формально они там есть. Точнее один - Слуцкий, но он еще 2 месяца назад отказался.
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