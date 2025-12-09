«Россияне тоже есть в списке»: в «Спартаке» высказались о поиске нового тренера

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов рассказал о поисках нового главного тренера команды.

«Мне корректнее говорить о тех двух месяцах, что я провел в должности. Что-то получилось, что-то нет. Действия отражаются на табло. Нам есть, над чем работать.

У нас есть критерии относительно того, кто должен руководить таким великим клубом. Работа по поиску тренера велась задолго до моего прихода. Российские тренеры тоже есть в списке. Список менялся. Продолжал корректироваться. Работа сейчас продолжается. Критерии к тренеру «Спартака»? Не могу озвучить, это три страницы футбольных критериев. В голове, сходу, этого нет. Спортивный директор подбирает информацию, кандидатура тренера выносится на совет директоров.

Дедлайн по тренеру? Такого нет. Работаем так, как работаем. Мы знаем, как команда поедет на сборы», – сказал Некрасов.