Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин включил в список футболистов, отправившихся на матч 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга» игрока молодежного состава Артема Галаджана. Возможный дебют молодого игрока связан с тем, что специалист окончательно разочаровался в нападающих основы Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.

«Семин больше не верит в обоих, а Галаджан – быстрый и универсальный игрок атаки. Он чаще играет справа, но без потери в качестве может играть и на позиции центрального форварда», – сообщил источник в клубе.

Отмечается, что до зимней паузы 18-летнему футболисту будет предоставлена возможность проявить себя, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах футболиста в основном составе и целесообразности приобретения еще одного форварда.