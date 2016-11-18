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  • Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче

Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче

18 ноября 2016, 01:51
20

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин включил в список футболистов, отправившихся на матч 14-го тура РФПЛ против «Оренбурга» игрока молодежного состава Артема Галаджана. Возможный дебют молодого игрока связан с тем, что специалист окончательно разочаровался в нападающих основы Петаре Шкулетиче и Эзекиэле Хенти.

«Семин больше не верит в обоих, а Галаджан – быстрый и универсальный игрок атаки. Он чаще играет справа, но без потери в качестве может играть и на позиции центрального форварда», – сообщил источник в клубе.

Отмечается, что до зимней паузы 18-летнему футболисту будет предоставлена возможность проявить себя, после чего будет принято решение о дальнейших перспективах футболиста в основном составе и целесообразности приобретения еще одного форварда.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Локомотив Оренбург Галаджан Артем Шкулетич Петар Хенти Эзекиэль Семин Юрий
Комментарии (20)
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Puteec
1479424707
Дорогу молодым!!!
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x-x-x-x-x
1479424900
Удачи парню!!!
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Байкал-Сибирь
1479427350
Палыч знает что делает
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МУМИЁ
1479429908
Давно пора привлекать молодёжь и нетолько в Локо.Сёмин мудрый тренер,знает что делает.
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Atoniq
1479431713
Удачи, удачи и ещё раз удачи, пожелаю молодому и перспективному игроку и железнодорожникам в том числе!!!
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alexis02lion
1479448884
Перспективной молодёжи в Локо всегда было много и иногда она помогала команде. Так что пусть доказывает что готов играть в основе. И против Полуяхтова и Ойовеле из Оренбурга это будет реально проверка его как форварда.
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srg38
1479450057
уже все давно разочаровались в Пете и Хе
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Gullit 76
1479463244
Давно пора молодых ставить.Так и не понял что эти двое в команде делают.
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ljrljr0505
1479469246
правильно. давно пора наигрывать молодежь, а не искать на стороне
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Fan Loko mik
1479472201
Молодец Палыч, так держать! Пусть даже Локо в сезоне 2016/2017 займет итоговое 11 место. Это не так страшно. Нужно подтягивать молодёжь. Кстати, кроме Галаджана там ещё есть Галанин, Лысов, Рахмонов. Сколько можно снабжать клубы РФПЛ воспитанниками Локо!!!
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