«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем

Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич расторг контракт с московским клубом. Отметим, что соглашение 26-летнего футболиста с железнодорожниками истекало летом 2018 года.

«Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.