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    «Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем

    Нападающий «Локомотива» Петар Шкулетич расторг контракт с московским клубом. Отметим, что соглашение 26-летнего футболиста с железнодорожниками истекало летом 2018 года.

    «Мы благодарим Петара за время, проведенное в «Локомотиве», и желаем успехов в дальнейшем», – говорится в сообщении на официальном сайте команды.

    В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    13.05.2017 14:02
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 13 мая 2017, 18:42

      правильное решение надо чистить команду от баласта жаль что нет напа как ниас в своей лудшей форме в локо

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:27

      Иногда забивал. Удачи Шкулетич!

      0
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      Рейтинг: +58

      sasha_klub 13 мая 2017, 16:27

      ...ошибка селекционной группы Смородской))))))))))

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 13 мая 2017, 15:08

      правильно

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 13 мая 2017, 14:08

      Шкуле удачи! Игрок он нормальный и не виноват, что не подошел Локо по своему стилю, как и Портнягин...

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > RedGreenHooligan 14 мая 2017, 12:00

      тут не в стиле дело, а в том, что Шкуле играл как дерево. Иногда неплохие отрезки выдавал, но немного совсем. А Портнягин - хрусталь.

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 мая 2017, 14:08

      могли бы заработать, цена 2 млн евро... в Китай тот же продать, если конечно у него зарплата не была больше 2х, то поступили глупо

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > STAFOR13 13 мая 2017, 14:08

      а нужен ли он в Китае, если игрок 3 года толком не играл?

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > RedGreenHooligan 13 мая 2017, 14:23

      у них даже не ПЛ покупают, в первый дивизион или как там)) там бы пригодился точно

      0
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > STAFOR13 13 мая 2017, 14:36

      а как же лимит? там он намного жестче чем у нас! лучше взять реально толкового игрока, чем того кто не имел практики даже во второй дивизион!

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > RedGreenHooligan 13 мая 2017, 15:02

      согласен)

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 14:04

      Удачи в дальнейшем,Петар

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