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  • Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»

Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»

10 января 2017, 19:51
6

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причины, по которым он отказался брать на первый зимний сбор защитников Романа Шишкина и Арсения Логашова, а также нападающих Петара Шкулетича и Эзекиэля Хенти. Также в Испанию с остальными игроками железнодорожников не полетел хавбек Александр Самедов, оставшийся решать в Москве вопрос со своим переходом в «Спартак».

«Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть.

Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть. Новички? Возможно, кого-то возьмем. Работа ведется», – сказал Семин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Шишкин Роман Логашов Арсений Шкулетич Петар Хенти Эзекиэль Семин Юрий
Комментарии (6)
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Фан666
1484072847
Запасных то тогда в Локо вообще не останется
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shurik45
1484073676
Всех в ЦСКА!)
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Nesterenko
1484095775
Очень странно, а кто будет справа то играть допустим вместо Янбаева?
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LokoGoGo
1484116615
Сомневаюсь в работе селекции, так как замены Шишкину практически нет
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TERIA-76
1484123085
Думаю будут получать зарплату в Локо до окончания контрактов)))
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fon_der_tan
1484128061
да уж, видимо денег совсем нет, хотят слить их и играть в молодеж
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