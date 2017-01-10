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    Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причины, по которым он отказался брать на первый зимний сбор защитников Романа Шишкина и Арсения Логашова, а также нападающих Петара Шкулетича и Эзекиэля Хенти. Также в Испанию с остальными игроками железнодорожников не полетел хавбек Александр Самедов, оставшийся решать в Москве вопрос со своим переходом в «Спартак».

    «Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть.

    Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть. Новички? Возможно, кого-то возьмем. Работа ведется», – сказал Семин.

    Источник: ТАСС

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    10.01.2017 19:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +95

      fon_der_tan 11 января 2017, 12:47

      да уж, видимо денег совсем нет, хотят слить их и играть в молодеж

      0
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 11 января 2017, 11:24

      Думаю будут получать зарплату в Локо до окончания контрактов)))

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 января 2017, 09:36

      Сомневаюсь в работе селекции, так как замены Шишкину практически нет

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 11 января 2017, 03:49

      Очень странно, а кто будет справа то играть допустим вместо Янбаева?

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 10 января 2017, 21:41

      Всех в ЦСКА!)

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:27

      Запасных то тогда в Локо вообще не останется

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