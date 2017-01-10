Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал причины, по которым он отказался брать на первый зимний сбор защитников Романа Шишкина и Арсения Логашова, а также нападающих Петара Шкулетича и Эзекиэля Хенти. Также в Испанию с остальными игроками железнодорожников не полетел хавбек Александр Самедов, оставшийся решать в Москве вопрос со своим переходом в «Спартак».

«Причина простая – они не имели игровой практики. Мы дали им возможность найти себе новые клубы, где у них будет больше игрового времени, тем более некоторые из них претендуют на попадание в национальные сборные. Им надо играть, им нельзя сидеть. Я не могу им гарантировать стабильное место в составе, но это игроки сложившиеся, которые должны найти себе команды, где у них будет возможность играть.

Вполне возможно, что кто-то из названных игроков не покинет команду, все может быть. Новички? Возможно, кого-то возьмем. Работа ведется», – сказал Семин.