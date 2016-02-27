Бубнов: «Не понимаю, зачем «Локомотив» приобрел Шкулетича»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич не способен в полной мере заменить перешедшего в "Эвертон" форварда Умара Ниасса.

"Главная мысль по игре "Локомотива": пока не найдена замена Ниассу. Форвард Петар Шкулетич – игрок совсем другого формата, а потому как альтернатива рассматриваться не может. Зачем его покупали? Это уже вопрос к Ольге Смородской. Понимая это, Игорь Черевченко вынужден даже обходиться без нападающих и ставить в атаку номинального хавбека Алексея Миранчука", – рассказал Бубнов.