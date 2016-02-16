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    Чугайнов не считает Шкулетича достойной заменой Ниассу

    Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов не уверен в том, что форвард красно-зеленых Петар Шкулетич способен заменить нападающего Умара Ниасса, который зимой покинул Россию.

    «Здесь нужно смотреть на то, чего хочет клуб. Как коллеге я сочувствую Игорю Черевченко, потому что Ниасс был определяющим игроком в составе «Локомотива». Понятно, что финансовая составляющая играет важную роль, однако такие операции нужно проворачивать заранее, дабы потом успеть приобрести замену для ушедшего и заявить его на еврокубки.

    Если у команды возникнут проблемы в атаке – нужно спрашивать у руководства. На мой взгляд, у нас отсутствует планирование. Здорово, конечно, что продали за солидную сумму, но в Лиге Европы остались без форварда. Со спортивной точки зрения это большой минус, а оставшийся Петар Шкулетич… Видел я его, это даже не половина Ниасса», — выразил свою точку зрения экс-футболист «железнодорожников».

    Источник: Rusfootball.info

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    16.02.2016 12:44
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Aztec58
    1455623132
    Зачем тогда брали этого Шкулетича? А раз взяли, блин, впрягайте и пашите на нём!
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    Karabaz
    1455623815
    Я верю в здоровяка! =)
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    headdevil
    1455625522
    Могли бы подсуетиться и купить того же Кержа.
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    ologreds
    1694996207
    numo458093
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