Чугайнов не считает Шкулетича достойной заменой Ниассу

Бывший футболист «Локомотива» Игорь Чугайнов не уверен в том, что форвард красно-зеленых Петар Шкулетич способен заменить нападающего Умара Ниасса, который зимой покинул Россию.

«Здесь нужно смотреть на то, чего хочет клуб. Как коллеге я сочувствую Игорю Черевченко, потому что Ниасс был определяющим игроком в составе «Локомотива». Понятно, что финансовая составляющая играет важную роль, однако такие операции нужно проворачивать заранее, дабы потом успеть приобрести замену для ушедшего и заявить его на еврокубки.

Если у команды возникнут проблемы в атаке – нужно спрашивать у руководства. На мой взгляд, у нас отсутствует планирование. Здорово, конечно, что продали за солидную сумму, но в Лиге Европы остались без форварда. Со спортивной точки зрения это большой минус, а оставшийся Петар Шкулетич… Видел я его, это даже не половина Ниасса», — выразил свою точку зрения экс-футболист «железнодорожников».