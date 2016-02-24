Черевченко: «Если «Фенербахче забил 2 гола, то почему бы «Локомотиву» не сделать тоже самое?»

Главный тренер "Локомотива" Игорь Черевченко заявил, что пока не до конца определился со стартовым составом на предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче".

В каком состоянии находится команда? Психологическое состояние хорошее, а эмоции всегда были, есть и будут. 2:0 – комфортный результат для "Фенербахче", но все поправимо. Если соперники забили нам два мяча, почему мы не можем сделать это дома? Да, в Стамбуле многое не получилось, но в Москве мы сыграем по-другому.

Дисквалификация Тарасова? Потеря игрока основы не радует, но незаменимых людей нет.

Почему проиграли в первом матче? Еще до матча я говорил, что у "Фенербахче" будет преимущество, потому что чемпионат Турции в самом разгаре. Мы готовились к этой игре на протяжении двух недель. Специально скорректировали тренировочный процесс. Физически ребята чувствуют себя хорошо.

Кто завтра сыграет в нападении? Шкулетич – ярко выраженный форвард, но до матча еще больше суток. Есть время подумать", - сказал Черевченко.

Матч "Локомотив" - "Фенербахче" состоится 25 февраля и начнется в 19:00 мск. В первом матче "Локомотив" уступил на выезде со счетом 0:2.