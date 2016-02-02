Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»

Главный тренер «Локомотива« Игорь Черевченко заявил, что клуб находится в поисках нового форварда, после того, как нападающий «железнодорожников» Умар Ниасс перешел в «Эвертон«.

«Рад за Ниасса. Он к этому стремился и добился того, что хотел. Пришел к цели, это дорогого стоит. Что будем делать? Искать замену. Незаменимых у нас нет, я это уже говорил. Ведем переговоры с людьми. В любом случае у нас есть Шкулетич, есть другие футболисты, способные сыграть впереди. Четкой цели найти Ниасса номер два у нас нет. Но поиски форварда ведутся», – сказал Черевченко.

Напомним, что Ниасс перешел в «Эвертон» за 17,7 миллионов евро.