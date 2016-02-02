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    Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»

    Главный тренер «Локомотива« Игорь Черевченко заявил, что клуб находится в поисках нового форварда, после того, как нападающий «железнодорожников» Умар Ниасс перешел в «Эвертон«.

    «Рад за Ниасса. Он к этому стремился и добился того, что хотел. Пришел к цели, это дорогого стоит. Что будем делать? Искать замену. Незаменимых у нас нет, я это уже говорил. Ведем переговоры с людьми. В любом случае у нас есть Шкулетич, есть другие футболисты, способные сыграть впереди. Четкой цели найти Ниасса номер два у нас нет. Но поиски форварда ведутся», – сказал Черевченко.

    Напомним, что Ниасс перешел в «Эвертон» за 17,7 миллионов евро.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2016 17:59
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    Комментарии (3)
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    младость
    1454427609
    ферхат хасани.....нападающий македонской шкендии....вот хороший вариант
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    Каратель
    1454437614
    смородскую в нападение возьмите
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    ologreds
    1694996296
    numo456691
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