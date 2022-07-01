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Петар Шкулетич
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Как сыграют «Зенит», ЦСКА, «Ростов»? Смотрите матчи РПЛ с бонусом в 17000 рублей
12:36
Дзюба: «В «Локомотиве» я уже свой»
12:16
Промес ответил, упал ли уровень РПЛ
11:51
Соболев: «Забью 100 голов за «Спартак», как и Промес»
7
11:09
ВВС показал обзор тура АПЛ без комментаторов: они бойкотировали канал в поддержку Линекера
2
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Все новости
12:26
Видео
«Локомотив» после дебютного гола Пиняева выложил его детский гол девятилетней давности
12:15
Прогнозы и коэффициенты на матч «Зенит» – «Химки»
4
12:14
Где смотреть матч «Зенит» – «Химки»: 19 тур РПЛ
3
12:10
Видео
Самая горячая болельщица ЧМ-2022 Ивана Кнолль покрасовалась на пляже в шашечном купальнике
12:01
Николаев: «Гол Соболева «Факелу» отменен ошибочно»
1
11:56
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11:43
Бевеев: «Может, у Кокорина и Дзюбы мотивации на сборную и нет. А я туда пешком пойду»
1
11:34
Бувач выразил недовольство судейством в матче с «Краснодаром»
11:25
Джикия не видит проблемы, что «Спартак» в трех матчах подряд пропустил 2 гола
4
11:17
Президент «Торпедо» верит в спасение клуба от вылета
11:01
Пиняев: «После таких матчей, как с «Ахматом», у меня к 20 годам будут седые волосы»
4
10:57
Промес: «Скучаю по полным трибунам «Открытия». Когда аншлаг, «Спартак» тяжело победить»
10:50
Дзюба прокомментировал «героическую» победу «Локомотива» над «Ахматом»
8
10:44
Мбаппе забил 3000-й гол «ПСЖ» в Лиге 1
10:30
Месси сделал юбилейный ассист на клубном уровне
10:13
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Цзю нокаутировал американца Харрисона
10:09
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Российский боец Ян проиграл в США грузину Двалишвили: у Петра три поражения подряд
10:00
⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Крылья», «Зенит» – «Химки», «Ростов» сыграет с «Пари НН»
5
00:58
100-й гол Промеса за «Спартак», 207 человек на «Торпедо» – «Урал», подготовка иска Заремы на Смородскую и другие новости
1
00:47
Лига 1. Гол Мбаппе на 91-й минуте принес «ПСЖ» победу над «Брестом» (2:1)
00:18
Видео
Григорий Иванов разозлился на журналиста, который назвал его оранжевые носки «чулочками»
4
00:08
Ташуев объяснил поражение «Ахмата» от «Локомотива»
6
00:00
Журавель отреагировал на заявление Заремы о профнепригодности российских комментаторов
10
11 марта
23:54
Норманн – после матча с «Краснодаром»: «Чувствую себя дерьмово»
7
23:44
«Спартак» выдал лучшую серию за последние пять лет
5
23:39
Промес: «Позже я выскажусь по своему судебному разбирательству»
3
23:28
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СКА, «Ак Барс», «Адмирал» вышли в следующий раунд плей-офф КХЛ
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Петар Шкулетич - новости
#32 | Нападающий
Имя
Петар
Фамилия
Шкулетич
Состав
Без клуба
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
29 июня 1990 (32 года)
Рост
193
Стоимость:
€ 500
тыс
Статистика
Новости
Статьи
Посты
1 июля 2022
12:16
Экс-форвард «Локомотива» Шкулетич готов вернуться в Россию
31 мая 2017
17:33
Фото
Шкулетич, расторгнувший контракт с «Локомотивом», стал игроком «Генчлербирлиги»
4
13 мая 2017
14:02
«Локомотив» расторг контракт со Шкулетичем
13
23 марта 2017
22:29
Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»
8
8 февраля 2017
20:45
Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»
5
5 февраля 2017
15:10
Агент: «Локомотив» не хочет видеть Шкулетича в клубе, но предложений у нас нет»
3
13:38
Шкулетич не уйдет из «Локомотива» этой зимой
8
17 января 2017
00:21
Шкулетич отказался от перехода в «Легию» и может перейти в чемпионат Греции
2
15 января 2017
01:29
АЕК хочет арендовать у «Локомотива» Шкулетича
9
13 января 2017
18:23
ПАОК хочет приобрести Боли и Шкулетича
3
10 января 2017
19:51
Семин: «Шишкин, Логашов, Шкулетич и Хенти остались в Москве, чтобы найти себе новые клубы»
6
00:21
Самедов будет работать с дублем «Локомотива»
9
8 января 2017
16:46
Хенти, Шкулетич и Шишкин могут не полететь на сборы с «Локомотивом»
5
3 января 2017
06:15
Агент: «Шкулетич намерен бороться за место в составе «Локомотива», у него есть действующий контракт»
5
2 января 2017
20:28
В услугах Шкулетича заинтересована «Легия»
1
31 декабря 2016
16:40
Нападающие «Локомотива» Хенти и Шкулетич выставлены на трансфер
14
4 декабря 2016
21:31
Мещеряков: «Шкулетич объявил об уходе Самедова? Каждый может попрощаться с каждым»
19:07
Шкулетич – Самедову: «Ты настоящий мужик. Было приятно играть с тобой в одной команде»
10
18 ноября 2016
01:51
Семин будет делать ставку на Галаджана, разочаровавшись в Хенти и Шкулетиче
20
17 мая 2016
00:28
Фото
«Локомотив» попрощался с Дюрицей
13
4 апреля 2016
06:41
Дюрица поддержал Шкулетича
3
29 февраля 2016
23:23
Черевченко: «К Шкулетичу претензий нет, он выполняет все требования»
2
27 февраля 2016
16:09
Бубнов: «Не понимаю, зачем «Локомотив» приобрел Шкулетича»
2
25 февраля 2016
21:20
Черевченко: «Локомотив» во всех компонентах переиграл «Фенербахче»
5
24 февраля 2016
17:49
Черевченко: «Если «Фенербахче забил 2 гола, то почему бы «Локомотиву» не сделать тоже самое?»
3
16 февраля 2016
12:44
Чугайнов не считает Шкулетича достойной заменой Ниассу
3
4 февраля 2016
07:17
Шкулетич: «Я стал совсем другим»
2
3 февраля 2016
17:25
Шкулетич: «Кому, если не мне, заменить Ниасса»
2 февраля 2016
17:59
Черевченко: «Локомотив» ищет форварда»
2
1 февраля 2016
18:17
Кубок Атлантики. «Локомотив» по пенальти уступил «Норрчепингу»
1
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