Черевченко: «Локомотив» во всех компонентах переиграл «Фенербахче»

Главный тренер московского "Локомотива" Игорь Черевченко поделился своими первыми впечатлениями от игры своей команды в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы против турецкого "Фенербахче". Железнодорожники сыграли вничью (1:1) и покинули текущий розыгрыш турнира.

"Я считаю, что сегодня мы во всех компонентах переиграли соперника, просто нам не очень везло. Реализуй команда свои моменты во втором тайме - могли проходить дальше. А так, поздравляю "Фенербахче" с выходом в следующую стадию.

Почему на острие сегодня играл Миранчук? У Шкулетича была микротравма, поэтому не поставили его в состав. Миранчук оставил неплохое впечатление от игры в линии атаки на сборах, поэтому сделали ставку на него. Будем ли и дальше его ставить на острие? Ну у нас появился еще один исполнитель в линию атаки", - передает слова Черевченко корреспондент "Бомбардира" Иван Адаменко.