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    Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»

    Нападающие «Локомотива» Петар Шкулетич и Игорь Портнягин во время летнего трансферного окна могут сменить клубную прописку. По информации источника, руководство московской команды рассматривает вариант продажи обоих футболистов.

    Отмечается, что серб потерял доверие со стороны тренерского штаба железнодорожников, а россиянин в связи с проблемами со здоровьем не может полноценно помогать команде.

    В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола. В активе Портнягина – четыре встречи и ни одного результативного действия.

    Источник: ФАН

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    23.03.2017 22:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 24 марта 2017, 09:12

      скорее бы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit 24 марта 2017, 07:17

      А что слышно про супернапа Фарфана?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 24 марта 2017, 07:05

      ЭТо хорошо

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 24 марта 2017, 01:12

      У нас находят нормального напа только с третий попытки !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Фесс 24 марта 2017, 00:10

      Не "могут", а "должны".

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +39

      tie90s 23 марта 2017, 23:10

      А теперь вопрос. Для чего покупали Портнягина? Что бы продать???
      Ситуация как с Хенти. Куда и в какие места смотрела селекция при покупке этих футболистов?
      Шкулетичу нужна другая команда в другом чемпионате с подходящим ему стилем игры.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 23 марта 2017, 22:44

      Портнягин не тот что в рубине

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > алекс88 24 марта 2017, 00:24

      конечно не тот, после перехода в Локо он толком и не играл... все время после травм, что из Рубина пришел не в лучшей форму, что потом сразу травму получил

      0
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