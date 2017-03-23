Шкулетич и Портнягин летом могут покинуть «Локомотив»

Нападающие «Локомотива» Петар Шкулетич и Игорь Портнягин во время летнего трансферного окна могут сменить клубную прописку. По информации источника, руководство московской команды рассматривает вариант продажи обоих футболистов.

Отмечается, что серб потерял доверие со стороны тренерского штаба железнодорожников, а россиянин в связи с проблемами со здоровьем не может полноценно помогать команде.

В нынешнем сезоне Шкулетич провел за «Локомотив» в РФПЛ девять матчей, в которых забил два гола. В активе Портнягина – четыре встречи и ни одного результативного действия.