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  • Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»

Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»

8 февраля 2017, 20:45
5

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Петар Шкулетич полетят с командой на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании.

«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами.

Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Если будет какой-то вариант, который устроит «Локомотив» и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет», – сказал Семин.

Ранее сообщалось, что Миранчук написал заявление об уходе из клуба и покинет команду 10 февраля. Шкулетичу же было предложено искать новое место работы.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Шкулетич Петар Семин Юрий
Комментарии (5)
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АЛЕКС 58
1486578507
Палыч оптимист!
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Joko21
1486581818
Вот это поворот
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Измайловский Кочегар
1486587417
Шкулетич, конечно, молодец по части подхода к делу. Ему б ещё забивного таланта чуток побольше.
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elizaveta-285
1486591200
Юрий Палыч удачи!!!! Главное чтобы они влились в команду, а не отбывали номер на поле!
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Nesterenko
1486602129
А вот это хорошо, Палыч молодец. Берет Алексея, что бы не было. Надеюсь никуда не уйдет, а агент перестанет ему мозги промывать. Шкулетич тоже может пригодится еще, не такой уж он и деревянный.
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