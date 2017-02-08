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    Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Петар Шкулетич полетят с командой на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании.

    «Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами.

    Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Если будет какой-то вариант, который устроит «Локомотив» и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет», – сказал Семин.

    Ранее сообщалось, что Миранчук написал заявление об уходе из клуба и покинет команду 10 февраля. Шкулетичу же было предложено искать новое место работы.

    Источник: ТАСС

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    08.02.2017 20:45
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 февраля 2017, 04:02

      А вот это хорошо, Палыч молодец. Берет Алексея, что бы не было. Надеюсь никуда не уйдет, а агент перестанет ему мозги промывать. Шкулетич тоже может пригодится еще, не такой уж он и деревянный.

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 9 февраля 2017, 01:00

      Юрий Палыч удачи!!!! Главное чтобы они влились в команду, а не отбывали номер на поле!

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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 8 февраля 2017, 23:56

      Шкулетич, конечно, молодец по части подхода к делу. Ему б ещё забивного таланта чуток побольше.

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      Рейтинг: +1022

      Joko21 8 февраля 2017, 22:23

      Вот это поворот

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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 8 февраля 2017, 21:28

      Палыч оптимист!

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