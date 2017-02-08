Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»

А вот это хорошо, Палыч молодец. Берет Алексея, что бы не было. Надеюсь никуда не уйдет, а агент перестанет ему мозги промывать. Шкулетич тоже может пригодится еще, не такой уж он и деревянный.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Петар Шкулетич полетят с командой на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании.
«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами.
Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Если будет какой-то вариант, который устроит «Локомотив» и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет», – сказал Семин.
Ранее сообщалось, что Миранчук написал заявление об уходе из клуба и покинет команду 10 февраля. Шкулетичу же было предложено искать новое место работы.