Семин: «Алексей Миранчук и Шкулетич летят на третий сбор «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что полузащитник Алексей Миранчук и нападающий Петар Шкулетич полетят с командой на третий командный сбор, который пройдет с 11 по 23 февраля в Испании.

«Надеемся, что на сборе будут новички. Из основной команды поедут все, в том числе Миранчук, у него контракт до декабря, я надеюсь, что он его выполнит до конца. Будет хорошо кого-то взять в нападение, но если не успеем, будем действовать своими резервами.

Шкулетич хорошо работал в молодежной команде, поэтому он поедет на сбор с основой. Если будет какой-то вариант, который устроит «Локомотив» и Шкулетича, то, возможно, будут какие-то изменения. Пока предложений нет», – сказал Семин.

Ранее сообщалось, что Миранчук написал заявление об уходе из клуба и покинет команду 10 февраля. Шкулетичу же было предложено искать новое место работы.