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    Акинфеев – российским судьям: «Что вам еще нужно?»

    Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе футбольных арбитров в России.

    – Сейчас наше судейство вам нравится?

    – Главное, чтобы команда выигрывала. А как судят – вопрос второй или даже третий.

    Не хочу лезть в судейство и что-то обсуждать. У них сейчас есть все: телевизоры, повторы,

    16 помощников, 600 камер (улыбается). Что еще нужно?

    • ЦСКА завершил 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
    • Следующий соперник армейцев – «Ростов» (23 ноября).

    Смотрите фильм про Клуб болельщиков ЦСКА с инвалидностью на RUTUBE

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    Источник: Sport24

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    21.11.2024 22:33
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