Акинфеев – российским судьям: «Что вам еще нужно?»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе футбольных арбитров в России.

– Сейчас наше судейство вам нравится?

– Главное, чтобы команда выигрывала. А как судят – вопрос второй или даже третий.

Не хочу лезть в судейство и что-то обсуждать. У них сейчас есть все: телевизоры, повторы,

16 помощников, 600 камер (улыбается). Что еще нужно?

ЦСКА завершил 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Следующий соперник армейцев – «Ростов» (23 ноября).

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