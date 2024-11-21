Акинфеев – российским судьям: «Что вам еще нужно?»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о работе футбольных арбитров в России.
– Сейчас наше судейство вам нравится?
– Главное, чтобы команда выигрывала. А как судят – вопрос второй или даже третий.
Не хочу лезть в судейство и что-то обсуждать. У них сейчас есть все: телевизоры, повторы,
16 помощников, 600 камер (улыбается). Что еще нужно?
- ЦСКА завершил 1-й круг РПЛ на 6-м месте.
- Следующий соперник армейцев – «Ростов» (23 ноября).
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