Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гинер: «Отец Валентина Иванова сейчас в гробу переворачивается»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал работу арбитров на матче 27-го тура РФПЛ между армейцами и «Тереком» (1:0). Игру обслуживала бригада Владимира Москалева.

    «Боюсь наговорить вам лишнего на эмоциях сейчас. Поэтому скажу одно – можете так и написать – я просто счастлив тому, что у нас есть такой судейской корпус. Передаю огромнейший привет господину Иванову, возглавляющему наш судейский комитет.

    Не хочу комментировать этот беспредел. Но мне кажется, что отец Иванова, покойный Валентин Козьмич, к которому я отношусь с огромным уважением, царствие ему небесное, сейчас в гробу переворачивается, глядя на происходящее», — сказал Гинер.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2016 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55

      vyacheslaff 9 мая 2016, 21:47

      вот чмо

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Standartenfuhrer88 8 мая 2016, 09:58

      Комментарий удален.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 8 мая 2016, 06:32

      Иванов уже который год делает из судейского корпуса этакий аналог ЗАО,те кто подчиняется-отсаётся,нет-сливаются,за что боролся на то и напоролся. Судейство в последних турах ужас,в матче рубин-краснодар опять гол и не поставленный пенальти.
      Гинер просто начал слив иванова,как руководителя судейского корпуса,туда ему и дорога.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 8 мая 2016, 05:40

      Слов нет, Гинер и адекватность - вещи противоположные.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 7 мая 2016, 21:59

      Ну про покойного зря, конечно. Но судейство действительно ужасное было. Как в одну сторону, так и в другую.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 7 мая 2016, 21:54

      Гнидер,сам хоть понял чё п*ёрднул?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 мая 2016, 21:43

      Цука .больше сказать нечего.Зачем о мертвых так?????? Открыл истинное свое лицо.Уважать надо память.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12

      bugor73 > Диктор 7 мая 2016, 21:53

      так это же Гнидер жалко что деревянные на евро все просрут

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Adrian_Mutu 7 мая 2016, 20:26

      лол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12321

      Вомбат 7 мая 2016, 19:43

      ЦСКА выиграет все оставшиеся матчи, возьмет золото, и кощунство Гинера забудется. Останется чемпионский сезон ЦСКА, в котором Зенит не попал в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2229

      river31 7 мая 2016, 19:37

      Судейство было никакое, это точно. Но господину Гиннеру не стоило так говорить в интервью. Даже при самых уважительных отношениях к усопшему. Это как минимум просто неприлично. ИМХО.

      18
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11