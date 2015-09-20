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  • Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.</em></p> <p><a href="https:///online/80978" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Анжи» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Я не сомневаюсь в победе хозяев поля, дончане сбалансировано выступают и под руководством Курбана Бердыева могут замахнуться на попадание в Лигу Европы.</p> <p><strong>Иван Адаменко.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Мне кажется, что «Анжи» сможет зацепиться за очки на выезде. Перед Юрием Семиным замаячила отставка с тренерского мостика, поэтому футболисты постараются выложиться на поле на 200 процентов.</p> <p><a href="https:///online/80985" target="_blank"><strong>«Терек» - «Уфа» - 4:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Грозненцы потихоньку оживают после не столь удачного старта сезона. Да и фактор домашнего поля сыграет на руку «Тереку».</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Терек» дома всегда сильно выступает, а тут в соперниках будет не столь именитый клуб. Один мяч подопечные Рашида Рахимова уж точно забить смогут.</p> <p><a href="https:///online/80980" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Спартак» - 3:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:3.</em> «Спартак», если смотреть объективно, и по классу, и по средствам, выше своего оппонента. Думаю, что красно-белые вернутся домой с тремя очками в своем активе.</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. Красно-белые очень симпатично выглядят в текущем сезоне, а неразбериха в Краснодаре практически лишает «Кубань» шансов на три очка.</p> <p><a href="https:///online/80982" target="_blank"><strong>«Мордовия» - ЦСКА - 4:6</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>.  Армейцы будут разозлены после неудачи в Лиге чемпионов, плюс есть возможность сделать определенный очковый задел в турнирной таблице чемпионата России – надо этим воспользоваться. Да, коллектив из Саранска будет свежее, но красно-синие возьмут свое за счет класса.</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. Армейцы провалили матчи с «Зенитом» и «Вольфсбургом». Надо реабилитироваться не только перед болельщиками, но и перед самими собой.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80981" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Амкар» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> Прогноз: 2:0. После Лиги чемпионов у сине-бело-голубых будет не так много времени на подготовку, но соперник будет не из таких уж и тяжелых. Ставлю на Санкт-Петербург. Если «Зенит» хочет бороться за попадание в Лигу чемпионов, то обязательно должен в предстоящем туре набирать очки.</p> <p><strong>И.А.</strong> <em>Прогноз: 3:0</em>. Ожидаю, что петербургский клуб сможет раздавить соперника. Это команде Андре Виллаш-Боаша вполне по силам. Главное – правильный настрой на соперника.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1442501096_orig.jpg" style="height:422px" /></p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80979" target="_blank"><strong>«Локомотив» - «Крылья Советов» - 2:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Крылья» производят приятное впечатление в последних встречах. Видно, что тренерский штаб смог достучаться до футболистов, которые поверили в него.</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Да, «Локомотив» не столь удачно домашние игры в последнее время проводит, но мне кажется, что игра с «Рубином» железнодорожников немножко встряхнет.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80984" target="_blank"><strong>«Урал» - «Краснодар» - 3:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. «Быки» возьмут свои трудовые очки, а «Урал» пока, к сожалению, не особо впечатляет. Будет борьба, но гости окажутся в ней победителями.</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 0:2</em>. «Краснодар» был не слишком удачен на старте, но теперь дружина Олега Кононова набрала ход. «Урал» пока не готов на равных соперничать с такими коллективами, поэтому уступит «быкам».</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///online/80983" target="_blank"><strong>«Динамо» - «Рубин» - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Динамо» всегда очень тяжело проводит поединки с казанцами. «Рубин» неплохо провел встречу с «Локомотивом», но я все же рискну поставить на ничью. Молодые футболисты бело-голубых получили щелчок по носу во встрече с «Краснодаром». Теперь они будут предельно мотивированными выходить на поле. Кобелев сможет найти нужные слова, чтобы достучаться до ребят.</p> <p><strong>И. А.</strong> <em>Прогноз: 2:2</em>. Обе команды будут нацелены на максимальный результат, но ничья – это более логичный исход битвы. Думаю, что матч порадует собравшихся болельщиков обилием голов. А там, глядишь, и Погребняк сможет дебютный мяч за бело-голубых забить.</p> <p><u><strong>9-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 8:9</strong></p> <p><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" - 49:61</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p> <a class="rss-yandex" href="https:///articles?id=442037" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Рубин ЦСКА Локомотив Крылья Советов Слуцкий Леонид Рахимов Рашид Кононов Олег Виллаш-Боаш Андре Веркаутерен Франк
Комментарии (2)
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serega99
1442579844
1:1 1:1 0:2 0:2 2:0 0:1 1:2 2:
1
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ASRomeo
1442609681
в Ростове 1:0, как я и думал)
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