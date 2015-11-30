Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 17-й тур РФПЛ

"Бомбардир" продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 17-м туре вызов президенту "СА-Футбольное агентство" бросает редактор ленты новостей Николай Живоглядов.

"Урал" - "Мордовия" - 3:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:0. Думаю, что екатеринбуржцы смогут додавить своего соперника и взять три очка. Только не знаю, будут ли они играть в манеже или на открытом стадионе. Для "шмелей" сейчас каждое очко очень ценно, поэтому поставлю на них.

Николай Живоглядов. Прогноз: 3:1. "Мордовия" не проигрывает на протяжении последних четырех туров, однако симпатичный "Урал" должен прервать столь удачную серию саранчан. Подопечным Вадима Скрипченко в последних играх не сопутствует удача, тем не менее заработать три очка в матче с предпоследней командой чемпионата (да еще и при поддержке родных трибун) им по силам.

"Уфа" - "Кубань" - 2:2

А.С. Прогноз: 1:1. Хоть "Уфа" играет и дома, но там условия для футбола при такой погоде не ахти какие. "Кубань" проводит неплохие встречи в последнее время и только из-за своей глупости потеряла очки в противостоянии с грозненским "Тереком".

Н. Ж. Прогноз: 0:1. Встреча первого круга между этими коллективами завершилась вничью, но на этот раз, как кажется, "Кубань" возьмет верх. Тем более, матч прошлого тура с "Тереком", когда краснодарцы в большинстве упустили преимущество в два мяча, должен послужить им хорошим уроком, чтобы впредь не расслабляться и законно брать свое.

"Крылья Советов" - "Амкар" - 0:0

А.С. Прогноз: 1:1. Коллективы примерно одного уровня, которые стараются сейчас цепляться за каждое очко. Так что ставлю тут на результативную ничью.

Н. Ж. Прогноз: 2:1. После злополучной серии из поражений "Крылья Советов" в прошлом туре разразились победой над ЦСКА. Этот успех, безусловно, должен придать подшефным Веркаутерена сил и уверенности в себе. Если получилось справиться с лидером чемпионата, то расколоть такой орех, как "Амкар", им вполне может прийтись по зубам.

"Терек" - "Зенит" - 4:1

А.С. Прогноз: 1:2. У "Терека" было больше времени на восстановление, чем у команды из Санкт-Петербурга. "Зенит" очень неплохо выступает в Лиге чемпионов, сметая все на своем пути. Подопечные Андре Виллаш-Боаша сейчас на подъеме.

Н. Ж. Прогноз: 1:3. "Зенит" уже обеспечил себе лигочемпионскую весну и теперь спокойно может сосредоточиться на исправлении мало радужной ситуации в Премьер-лиге. "Терек", конечно, команда неуступчивая, только взгляните на таблицу: всего два поражения в сезоне! Однако по классу сине-бело-голубые на голову превосходят своего оппонента, поэтому победа в этом матче не должна стать для них сложной задачей.

"Анжи" - ЦСКА - 1:1

А.С. Прогноз: 1:2. Ставлю на армейцев, хотя ЦСКА концовку проводит бледно. "Зенит" к ним вплотную подобрался в чемпионате, поэтому права на ошибку у столичного клуба уже нет.

Н. Ж. Прогноз: 0:2. В прошлом туре "Анжи" неожиданно для всех одержал победу над "Локомотивом", но на этот раз подобный трюк с еще одной московской командой ЦСКА пройдет едва ли. Армейцам после двух пощечин от "Краснодара" и "Крыльев Советов" разбрасываться очками в матче с аутсайдером лиги абсолютно противопоказано, иначе соперники в таблице могут подойти слишком близко.

"Краснодар" - "Ростов" - 2:1

А.С. Прогноз: 2:1. "Краснодару" надо сейчас подтягиваться вверх в турнирной таблице, чтобы по итогам сезона попасть в еврокубки. "Ростов" - это крепкая команда, но вряд ли она наберет очки на выезде. "Быки" дома всегда показывают футбол хорошего уровня.

Н. Ж. Прогноз: 3:1. Как бы не хвалили сейчас "Ростов", против "Краснодара" подопечным Курбана Бердыева будет играть крайне сложно. Краснодарская команда сейчас набрала прекрасную форму, а поражение от "Спартака" в прошлом туре никак не назовешь чем-то серьезным, что может как-то испортить ситуацию. Конечно, "Ростов" может уповать на надежную игру в обороне, но в матче с куражными "быками" этого будет мало.

"Динамо" - "Локомотив" - 2:2

А.С. Прогноз: 2:1. Рискну предположить, что бело-голубые смогут дожать своего соперника. Плюсом "Динамо" будет то, что команда имеет больше времени на подготовку и окажется свежее. Последние игры им не особо везло, так что сейчас футболистов должно прорвать.

Н. Ж. Прогноз: 1:2. "Динамо" в этом сезоне переквалифицировалось из грозной силы в обычного середняка, а вот "Локомотив", напротив, находится в лидирующей группе и, чтобы не терять высоких позиций в таблице, команде Игоря Черевченко нужна в этом дерби победа. К этому железнодорожников должно подстегивать и недавнее поражение от "Анжи", ставшее во всех смыслах сенсацией.

"Рубин" - "Спартак" - 2:2

А.С. Прогноз: 1:2.Поставлю на красно-белых, но в этом матче все будет зависеть от того, появится ли на поле Гекдениз Карадениз. Да и "Рубин" после еврокубков будет не таким свежим, как гости из Москвы. В концовке чемпионата это сказывается.

Н. Ж. Прогноз: 2:2. Несмотря на победу над "Краснодаром", "Спартак" как был, так и остается командой сюрпризом, который всерьез может озадачить лидеров, а потом оконфузиться с аутсайдерами. От "Рубина" так же можно ждать чего угодно. Поэтому итог этой встречи может быть абсолютно непредсказуемым. Скорее, это игра на три результата. Рискну поставить на ничью. Пускай она будет результативной.

17-й тур:

Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 12:10

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 140:139

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 16-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против "Бомбардира". Прогноз на 15-й тур РФПЛ