Удаление и два пенальти – в стартовой игре 11-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Арсеналом» (ВИДЕО)

«Крылья Советов» – «Арсенал» – 1:1
Цифры и факты перед матчем:
- Игра с «Арсеналом» может стать последней для Франка Веркаутерена на посту тренера самарского клуба
- Матч с «Крыльями» станет для Сергея Кирьякова вторым во главе «Арсенала»
- Из предыдущих 13 матчей РФПЛ «Крылья» выиграли всего 1
- «Арсенал» сыграл вничью 3 последних встречи в РФПЛ
- Из 8 предыдущих игр туляки забивали лишь в двух
- «Арсенал» провел лишь 1 «верховой» матч из последних 9
- Это первый матч команд в рамках чемпионата России. Самарцы и туляки встречались только в розыгрыше Кубка России. Весной 2001-го на стадии 1/4 финала «Крылья» разгромили соперника со счетом 3:0
Крутой ролик заготовили самарцы перед матчем:
Состав «Арсенала» уже известен.
А вот, что подготовил Веркаутерен. Любопытно! Скриншотим с официального сайта самарской команды.
Пока это яркая характеристика первых 13 минут матча, хоть твит отправлен на третьей. Преимущество у «Крыльев».
А вот и 13-я минута. Было опасно. Чуть не открыли счет самарцы.
Тула здорово ответила, но тоже не забила.
А вот сейчас Веркаутерену было от чего схватиться за голову. Прямо в середине первого тайма. Отличный момент упустили его подопечные.
Потом Лория решил «пошутить». Чуть не пропустили хозяева.
Вергара сыграл абсолютно непрофессионально в собственной штрафной. Фол как из ПФЛ на Корниленко, и Молло четко реализовал пенальти.
Вот это у нас события развиваются! Башкиров выбил мяч рукой из собственных ворот, получил красную карточку, а Форбс забил пенальти. 1:1. Тучи сгущаются над Веркаутереном.
Второй тайм «Крылья» начали с атак, хоть у них и на одного игрока меньше сейчас.
1:1, «Крылья Советов» и «Арсенал» разошлись миром. Самарский клуб остался на последнем месте, и теперь стоит ждать новостей от руководства. Будет ли уволен Франк Веркаутерен? Узнаем в ближайшее время.