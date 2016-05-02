Шатов, Дюрица, Смолов и другие герои и антигерои – в обзоре 26-го тура РФПЛ

Антигерой – Ян Дюрица («Локомотив»)

Довольно предсказуемый выбор после того автогола, который сотворил словацкий защитник «Локомотива» в конце первого тайма важнейшего дерби. Впрочем, и помимо результативной ошибки Ян Дюрица провел очень средний матч, хотя лидер обороны Ведран Чорлука, судя по статистике, отыграл еще хуже, но хотя бы себе не забивал. Неизвестно, как дальше пошла бы игра, поставь судья Федотов пенальти в моменте, когда Пуцко снес Шкулетича, но, обладая большим преимуществом, «Локо» так ничего и не создал в важнейшем для себя матче и жаловаться игрокам остается лишь на самих себя.

«Спартаку» же с очередным суперэкспериментальным составом наконец-то удалось победить «Локомотив» впервые с сезона-2011/12, да еще и забить под занавес матча в контратаке (отличился Зе Луиш). Играть ли дальше «Спартаку» с русской защитой, вырастут ли Пуцко и Кутепов в новых Игнашевича и Березуцких – будьте уверены, что эти и другие вопросы будут обсуждаться всю следующую неделю, хотя само дерби, между нами говоря, по качеству получилось очень средним. У «Спартака» еще остался небольшой шанс попасть в еврокубковую зону, а вот мечты «Локомотива» о Лиге чемпионов, похоже, придется отложить до следующего сезона.

Герой – Ахмед Муса (ЦСКА)

Здесь все просто – после гола Оланаре Ахмед Муса отличился сам, а затем ассистировал Дзагоеву в стартовом матче тура. ЦСКА довольно легко переиграл своего соперника, которому не проигрывает уже более 20 лет (последний раз «Урал», тогда – «Уралмаш», побеждал армейцев еще в 1995-м). Стоит отметить возвращение на поле Василия Березуцкого, который сделал фактически всю оборонительную работу и за себя, и за Игнашевича. А ЦСКА победил за пределами московской области впервые с сентября прошлого года и обогнал «Ростов» в чемпионской гонке.

Герой – Олег Шатов («Зенит»)

С удовольствием хвалим полузащитника сборной России, проведшего практически идеальный матч за «Зенит» против «Кубани». Оба удара в створ ворот Олега Шатова стали голевыми, подарок в виде результативного паса от него получил и Халк, а еще питерцу удалось раздать несколько классных обостряющих передач. Победным же для «Зенита» стал гол Дзюбы после того, как счет неожиданно сравнял Селезнев, а дальше действующий чемпион России предсказуемо разобрался со своим соперником – 4:1. «Кубань» же продлила сразу две безвыигрышные серии: 21-й матч без побед в гостях и 27-й без побед над «Зенитом». Так и есть, «Кубань» ни разу не обыгрывала санкт-петербургский клуб в российской истории.

Герой – Георгий Джикия («Амкар»)

Да, матч «Динамо» – «Амкар» смотреть было непросто даже фанатам этих команд, и жуткую скуку развеять сумели лишь Баланович и Бечирай, поразившие соответственно штангу и перекладину чужих ворот, но цифры нам подсказали, кто даже в такой игре сумел запомниться каким-то невероятным показателем. Помимо успешных выносов и отборов защитник пермяков Георгий Джикия сумел сделать аж 12 перехватов, и во многом из-за него «Амкар» чувствовал себя очень спокойно в обороне. На победу же пермский клуб не наиграл – выездные матчи по-прежнему даются подопечным Гаджи Гаджиева крайне тяжело (лишь две победы в последних 36 гостевых играх!), а «Динамо» не проиграло десятый подряд домашний матч против «Амкара». В нынешних условиях для бело-голубых и это тоже достижение, пусть и сугубо статистическое.

Герой – Магомед Оздоев («Рубин»)

Игра под громкой вывеской «Башкирско-татарское дерби» в целом получилась достаточно живой, и уже в первом тайме «Уфа» и «Рубин» обменялись забитыми мячами – на гол Сысуева точным ударом ответил Магомед Оздоев, который и стал однозначно лучшим игроком матча. Полузащитник казанского клуба здорово контролировал игру в центре поля, регулярно помогал в обороне и практически не ошибался в передачах (90% точных). Во втором тайме «Рубин» взвинтил темп, и удаление Руслана Камболова, пусть и спорное, не слишком смутило подопечных Валерия Чалого, но реализовать свои моменты не удалось ни им, ни уфимцам, потерявшим возможность уже в этом туре подвинуть московское «Динамо» в зону вылета.

Антигерой – Сесар Навас («Ростов»)

Чаще отбирал мяч, чаще выносил его, а все равно антигерой. И это потому, что в решающие моменты матча «Ростова» с «Мордовией» Сесар Навас не вынес, а подарил мяч Луценко, который отдал голевой пас Самодину, а затем не отобрал, а сфолил на Дудиеве в своей штрафной площади, после чего Стеванович реализовал пенальти. Между этими голами уместился точный удар Азмуна, но «Ростов» в итоге проиграл одной из худших команд чемпионата, которая еще недавно бойкотировала тренировки и грозилась сорвать матч из-за долгов по зарплате. 2:1 – ростовчане только в девятой игре прервали серию без пропущенных мячей и уступили, а саранский клуб рванул в зону стыковых матчей.

Герой – Франк Веркаутерен («Крылья Советов»)

Как и ожидалось, команды выдали «низовой» матч в их же стиле, но победитель вышел неожиданным. Игра полностью прошла по задумке главной звезды самарского клуба – их тренера Франка Веркаутерена, который в условиях довольно посредственного подбора игроков умудряется набирать очки. «Крылья Советов» спокойно выдержали атаки грозненцев, а сами не упустили момент забить – Яхович отреагировал на подачу Родича и головой переправил мяч в ворота «Терека». Шансы на место в еврокубках у грозненцев заметно понизились, зато самарцы улетели от зоны стыковых матчей на расстояние двух побед. Вполне солидная фора за четыре тура до конца.

Герой – Федор Смолов («Краснодар»)

И снова Федор! Он буквально прописался в наших обзорах, а как же иначе, если он очередной раз вытащил «Краснодар», на этот раз в непростой игре против отчаянно бьющегося в зоне вылета «Анжи». Краснодарский клуб вообще в последних 25 домашних матчах потерпел поражение лишь дважды, а с помощью этой победы укрепился в зоне еврокубков и замкнул тройку сильнейших. Помимо красивого гола Мамаева в матче состоялся дубль Федора Смолова, и любители глупых мемов про незабивного нападающего снова переживают не самые лучшие времена. Мы же предвкушаем выход российского нападающего в старте сборной – до Евро осталось чуть больше месяца. Ну очень любопытно будет посмотреть на Федора в матчах против англичан, словаков и валлийцев!

Символическая сборная 26-го тура РФПЛ:

Результаты 26-го тура РФПЛ:

«Урал» – ЦСКА – 0:3

«Зенит» – «Кубань» – 4:1

«Динамо» – «Амкар» – 0:0

«Локомотив» – «Спартак» – 0:2

«Уфа» – «Рубин» – 1:1

«Мордовия» – «Ростов» – 2:1

«Терек» – «Крылья Советов» – 0:1

«Краснодар» – «Анжи» – 3:0

Расписание 27-го тура:

6 мая (пятница): «Крылья Советов» – «Уфа», «Ростов» – «Локомотив»

7 мая (суббота): ЦСКА – «Терек», «Анжи» – «Зенит», «Кубань» – «Мордовия», «Рубин» – «Краснодар»

8 мая (воскресенье): «Амкар» – «Урал», «Спартак» – «Динамо»

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Кого мы точно не увидим в следующем туре:

В 27-м туре из-за дисквалификации не сыграют следующие футболисты: Пейчинович («Локомотив»), Хубулов («Кубань»), Данцев («Урал»), Камболов («Рубин»), Игбун («Уфа»), Дудиев («Мордовия»), Калачев («Ростов»), Уциев («Терек»).

Все голы 26-го тура РФПЛ