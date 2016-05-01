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    «Мордовия» выиграла у «Ростова». «Краснодар» разгромил «Анжи». Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ


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    Голосов: 0
    01.05.2016 19:05
    «Зенит» и ЦСКА легко переиграли своих соперников в перенесенных матчах. Чем ответят конкуренты? «Бомбардир» показывает главные моменты 26-го тура РФПЛ.

    В заключительном матче тура «Краснодар» встречался с «Анжи».

    «Краснодар» – «Анжи» – 3:0

    Федор Смолов открывает счет.

    Смолов оформляет дубль.

    Мамаев забивает еще один гол.

    «Терек» дома играл с «Крыльями Советов». Все в этой встречи решил единственный мяч Яховича.

    «Терек» – «Крылья Советов» – 0:1

    «Мордовия» принимала «Ростов» в битве аутсайдера с одним из лидеров. Неожиданно победил аутсайдер.

    «Мордовия» – «Ростов» – 2:1

    В воскресенье первыми продолжателями тура стали «Уфа» и «Рубин»

    «Уфа» – «Рубин» – 1:1

    «Локомотив» в единственном субботнем матче принимает московский «Спартак». Автогол Дюрицы и мяч Зе Луиша принесли «Спартаку» неожиданную победу.

    «Локомотив» – «Спартак» – 0:2

    Традиционный пятничный матч чемпионата России прошел между двумя клубами из второй половины таблицы российского чемпионата. Самба и Погребняк начали игру в основном составе «Динамо», у «Амкара» с первых минут на поле вышел форвард Дайк. Погребняку, правда, больше пяти с половиной минут сыграть не удалось – травма и замена. Матч в целом получился малозрелищным и опасных моментов почти не принес. Ничья 0:0.

    «Динамо» – «Амкар» – 0:0

    Видеогалерея матча

    «Зенит» открыл счет в игре с «Кубанью», а затем вдруг пропустил от Селезнева. Не беда – три гола подоспели позже, и санкт-петербургский клуб добился крупной победы.

    «Зенит» – «Кубань» – 4:1

    Видеогалерея матча

    Раньше всех тур начали уральцы и армейцы. Шансов своему сопернику подопечные Леонида Слуцкого не оставили.

    «Урал» – ЦСКА – 0:3

    Видеогалерея матча

    Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 2 мая 2016, 11:22

      Мордва заработала на игре с Ростовом

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 2 мая 2016, 10:40

      Жаль Ростова.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 мая 2016, 03:35

      Поражения "Ростова" ну никак не ожидала, ладно бы ничья...

      0
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      Рейтинг: +34

      kotwoodman 1 мая 2016, 20:33

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ростов не чемпион он дно

      -4
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      Рейтинг: +2529

      Челнинец > kotwoodman 16 мая 2016, 22:28

      это ты дно, иди утопись, на одного **** меньше станет)

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 1 мая 2016, 17:42

      ДА НЕ ВСЁ СПОКОЙНО В ДОНСКОМ КОРОЛЕВСТВЕ....ДА ЕЩЁ ВСЕГДА В СИЛЬНОМ КОМПОНЕНТЕ ИГРЫ БЕРДЫЕВА ...ЗАЩИТЕ...ЖАЛЬ ...НАДЕЮСЬ РОСТОВ ВСЁ ЖЕ НЕ ДАСТ СПОКОЙНО ДЫШАТЬ НОМИНАЛЬНЫМ ЛИДЕРАМ

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 мая 2016, 16:27

      Да Курбан Бекиич, порешил сегодня автобус у своих ворот не ставить и получил от "мертвой" по сути команды, молодца !

      1
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      Рейтинг: +368

      mik1954 1 мая 2016, 16:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если все соперники Спартачка начнут регулярно забивать в свои ворота то впереди у "нар. кома" может замаячить чемпионство, чем черт не шутит....

      -7
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 1 мая 2016, 13:50

      Ну ничья,так ничья.

      0
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 1 мая 2016, 12:23

      29 апреля, Центральному спортивному клубу армии (ЦСКА) исполнилось 93 года со дня основания. Успехи представителей армейского клуба - визитная карточка российского спорта. Спортсмены ЦСКА - надежные защитники спортивного престижа нашего Отечества. За свою почти вековую историю армейский клуб воспитал более 400 тысяч спортсменов, которые принесли в копилку сборной СССР и России 1364 олимпийские награды (579 золотых, 418 серебряных и 367 бронзовых медалей) и более шести тысяч наград чемпионатов мира и Европы, что является абсолютным рекордом среди всех спортивных организаций России. Сейчас ЦСКА культивирует 57 видов спорта (41 олимпийский, 9 неолимпийских и 7 военно-прикладных), которыми занимаются более 16 тысяч спортсменов из 126 городов России - от Калининграда до Владивостока, от Североморска до Севастополя.

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      Рейтинг: -7

      Emilk 1 мая 2016, 11:50

      Спартак показал характер! А Локомотив ни чего в нападении!!!

      1
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