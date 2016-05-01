«Мордовия» выиграла у «Ростова». «Краснодар» разгромил «Анжи». Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

В заключительном матче тура «Краснодар» встречался с «Анжи».
Федор Смолов открывает счет.
Смолов оформляет дубль.
Мамаев забивает еще один гол.
«Терек» дома играл с «Крыльями Советов». Все в этой встречи решил единственный мяч Яховича.
«Терек» – «Крылья Советов» – 0:1
«Мордовия» принимала «Ростов» в битве аутсайдера с одним из лидеров. Неожиданно победил аутсайдер.
В воскресенье первыми продолжателями тура стали «Уфа» и «Рубин»
«Локомотив» в единственном субботнем матче принимает московский «Спартак». Автогол Дюрицы и мяч Зе Луиша принесли «Спартаку» неожиданную победу.
Традиционный пятничный матч чемпионата России прошел между двумя клубами из второй половины таблицы российского чемпионата. Самба и Погребняк начали игру в основном составе «Динамо», у «Амкара» с первых минут на поле вышел форвард Дайк. Погребняку, правда, больше пяти с половиной минут сыграть не удалось – травма и замена. Матч в целом получился малозрелищным и опасных моментов почти не принес. Ничья 0:0.
«Зенит» открыл счет в игре с «Кубанью», а затем вдруг пропустил от Селезнева. Не беда – три гола подоспели позже, и санкт-петербургский клуб добился крупной победы.
Раньше всех тур начали уральцы и армейцы. Шансов своему сопернику подопечные Леонида Слуцкого не оставили.
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ