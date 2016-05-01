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  • «Мордовия» выиграла у «Ростова». «Краснодар» разгромил «Анжи». Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

«Мордовия» выиграла у «Ростова». «Краснодар» разгромил «Анжи». Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

В заключительном матче тура «Краснодар» встречался с «Анжи».

«Краснодар» – «Анжи» – 3:0

Федор Смолов открывает счет.

Смолов оформляет дубль.

Мамаев забивает еще один гол.

«Терек» дома играл с «Крыльями Советов». Все в этой встречи решил единственный мяч Яховича.

«Терек» – «Крылья Советов» – 0:1

«Мордовия» принимала «Ростов» в битве аутсайдера с одним из лидеров. Неожиданно победил аутсайдер.

«Мордовия» – «Ростов» – 2:1

В воскресенье первыми продолжателями тура стали «Уфа» и «Рубин»

«Уфа» – «Рубин» – 1:1

«Локомотив» в единственном субботнем матче принимает московский «Спартак». Автогол Дюрицы и мяч Зе Луиша принесли «Спартаку» неожиданную победу.

 

«Локомотив» – «Спартак» – 0:2

Традиционный пятничный матч чемпионата России прошел между двумя клубами из второй половины таблицы российского чемпионата. Самба и Погребняк начали игру в основном составе «Динамо», у «Амкара» с первых минут на поле вышел форвард Дайк. Погребняку, правда, больше пяти с половиной минут сыграть не удалось – травма и замена. Матч в целом получился малозрелищным и опасных моментов почти не принес. Ничья 0:0.

«Динамо» – «Амкар» – 0:0

Видеогалерея матча

«Зенит» открыл счет в игре с «Кубанью», а затем вдруг пропустил от Селезнева. Не беда – три гола подоспели позже, и санкт-петербургский клуб добился крупной победы. 

«Зенит» – «Кубань» – 4:1

Видеогалерея матча

Раньше всех тур начали уральцы и армейцы. Шансов своему сопернику подопечные Леонида Слуцкого не оставили.

«Урал» – ЦСКА – 0:3

Видеогалерея матча

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Урал Зенит Кубань (ЛФЛ) Динамо Спартак Локомотив Краснодар Анжи Уфа Мордовия Ростов Крылья Советов Рубин Ахмат Дзюба Артем Селезнев Евгений Шатов Олег Оланаре Аарон
Комментарии (45)
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castromen
1461859933
Тренеру Урала надо играть на скрипке у Гинера,чем заниматься футболом.
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Челнинец
1461860376
Урал даже не играл толком, ну кароч понятно матч слили, этого и стоило ожидать, сами то не умеем)
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westerose
1461861125
Договорняк 100%!
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Ver
1461863604
ЦСКА мяч перепнули б на сторону Урала, те себе сами наверное бы забили....защита Урала просто изнемогала до 27-й минуты от желания пропустить...
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mik1954
1461863935
Подобное "зрелище" очень рифмуется с позорищем, коням, как минимум вторая команда сдает иргу на финише чемпионата. Если игра с Уралом не станет предметом рассмотрения КДК то эту контору просто разгонять нужно, они получают свою зарплату не по делам.... Понятно, что Зенит выпал из гонки, и из реальных претендентов остался лишь Ростов и высшие силы не должны позволить коням взять золото, в противном случае это будет несправедливо....
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per4ik_aye
1462037455
санный договорняк
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palych1974
1462066254
Родной СПАРТАК спасибо за победу!!! Всех красно-белых - с ПОБЕДОЙ!!!
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Omanid87
1462086789
Спартак наконец-то порадовал своих болельщиков
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KARAT777
1462090737
Спартак как всегда выигрывает, когда в него мало кто верит
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mik1954
1462109129
Если все соперники Спартачка начнут регулярно забивать в свои ворота то впереди у "нар. кома" может замаячить чемпионство, чем черт не шутит....
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