«Мордовия» выиграла у «Ростова». «Краснодар» разгромил «Анжи». Ключевые моменты 26-го тура РФПЛ

В заключительном матче тура «Краснодар» встречался с «Анжи».

«Краснодар» – «Анжи» – 3:0

Федор Смолов открывает счет.

Смолов оформляет дубль.

Мамаев забивает еще один гол.

«Терек» дома играл с «Крыльями Советов». Все в этой встречи решил единственный мяч Яховича.

«Терек» – «Крылья Советов» – 0:1

«Мордовия» принимала «Ростов» в битве аутсайдера с одним из лидеров. Неожиданно победил аутсайдер.

«Мордовия» – «Ростов» – 2:1

В воскресенье первыми продолжателями тура стали «Уфа» и «Рубин»

«Уфа» – «Рубин» – 1:1

«Локомотив» в единственном субботнем матче принимает московский «Спартак». Автогол Дюрицы и мяч Зе Луиша принесли «Спартаку» неожиданную победу.

«Локомотив» – «Спартак» – 0:2

Традиционный пятничный матч чемпионата России прошел между двумя клубами из второй половины таблицы российского чемпионата. Самба и Погребняк начали игру в основном составе «Динамо», у «Амкара» с первых минут на поле вышел форвард Дайк. Погребняку, правда, больше пяти с половиной минут сыграть не удалось – травма и замена. Матч в целом получился малозрелищным и опасных моментов почти не принес. Ничья 0:0.

«Динамо» – «Амкар» – 0:0

Видеогалерея матча

«Зенит» открыл счет в игре с «Кубанью», а затем вдруг пропустил от Селезнева. Не беда – три гола подоспели позже, и санкт-петербургский клуб добился крупной победы.

«Зенит» – «Кубань» – 4:1

Видеогалерея матча

Раньше всех тур начали уральцы и армейцы. Шансов своему сопернику подопечные Леонида Слуцкого не оставили.

«Урал» – ЦСКА – 0:3

Видеогалерея матча

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ