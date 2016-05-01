Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 26-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 26-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Виталий Ошовский.

«Урал» – ЦСКА – 0:3

Алексей Сафонов: Прогноз 1:2. Конечно, у ЦСКА сейчас все мысли о Кубке, но и в чемпионате расслабляться уже нельзя. Все команды идут настолько плотно друг к другу, что каждый упущенный балл может стоить места в Лиге чемпионов.

Виталий Ошовский: Прогноз: 0:1. Проигрывать в матче с растерявшим мотивацию «Уралом» армейцы не имеют права. Подопечные Вадима Скрипченко показывают приятный глазу футбол. Но матч с «Динамо» показал: ЦСКА научился побеждать хладнокровно, на классе.

«Зенит» – «Кубань» – 4:1

А.С. Прогноз: 2:0. «Зенит» играет дома, да и в «Кубани» сейчас какие-то внутренние дрязги. Кажется, что они уже смирились с тем, что будут играть в переходных матчах.

В.О. Прогноз: 3:0. Эти команды уже встречались в этом году, в Кубке России. «Зенит» с огромными трудом победил в дополнительное время, но сейчас – совершенно другая ситуация. В матче с «Анжи» краснодарцы предстали совершенно пустыми. Питерцы после унижения в Ростове камня на камне не оставят от краснодарцев.

«Динамо» – «Амкар» – 0:0

А.С. Прогноз: 2:1. Для обеих команд эта игра – одна из решающих в сезоне. «Динамо» надо подняться и не попасть в переходные матчи, поэтому, думаю, они сделают все для победы.

В.О. Прогноз: 1:0. В рядах пермяков произошел серьезный внутрикомандный конфликт с отчислением Пеева. Теперь вместо спокойного спасения их ожидает борьба за выживание до самого последнего тура. «Динамо» же отступать некуда. Если не обыграют «Амкар», шансы избежать «стыков» уменьшатся до 1%.

«Локомотив» – «Спартак» – 0:2

А.С. Прогноз: 1:1. «Локомотив» в принципе борется за медали. «Спартак» сейчас вообще невыразительно смотрится. От обеих команд можно ожидать чего угодно, но думаю, что будет ничья.

В.О. Прогноз: 2:1. У «Спартака» гигантские проблемы с обороной. Любой самый бездумный навес ставит неразрешимую задачу для Боккетти и его партнеров. «Локомотив» же нацелен на победу в РФПЛ. Чемпионство «железнодорожники» не завоюют, но победу над «Спартаком» наверняка одержат.

«Уфа» – «Рубин» – 1:1

А.С. Прогноз: 1:1. «Рубин» ужасно сыграл с «Тереком» в прошлом туре. «Уфа» еще недостаточно обезопасила себя от вылета, для них каждое очко на вес золота.

В.О. Прогноз: 0:0. Турнирной мотивации у казанцев нет. Сезон провален, руководство больше сосредоточено на переговорах с Бердыевым. Но в последнем матче с «Тереком» поражение получилось особенно обидным. К тому же, игра с «Уфой» будет носить статус татарского дерби. Предположу, что «Рубин» не отдаст соседям три очка.

«Мордовия» – «Ростов» – 2:1

А.С. Прогноз: 1:1. «Мордовия» сейчас начала цепляться за каждый балл, чтобы не вылететь. Они провели хороший матч со «Спартаком». «Ростов» пребывает на эмоциональном всплеске, им нужно будет собраться, чтобы эмоции не помешали играть. Чем ближе концовка чемпионата, тем больше интрига.

В.О. Прогноз: 1:1. В матче первого круга «Мордовия» показала, что знает ключ к успеху в игре с ростовчанами. По ходу гостевого матча они вели 1:2, но из-за чрезмерной осторожности и невезения не удержали даже ничью. Гордеева в «Мордовии» больше нет. Но противоядие по-прежнему с саранчанами!

«Терек» – «Крылья Советов» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:0. «Терек» пытается зацепиться за место в Лиге Европы. Также им поможет то, что они играют дома при своих болельщиках.

В.О. Прогноз: 2:0. «Терек» на протяжении всего сезона смотрится ярче самарцев. Предстоящий матч станет последним шансом для грозненцев навязать борьбу «Зениту» и «Краснодару» и «Локо» за 5 строчку. Ремейка 2009 года ждать не стоит, но, как и тогда, «Крыльям» вряд ли удастся зацепиться за очки.

«Краснодар» – «Анжи» – 3:0

А.С. Прогноз: 2:0. «Анжи» в этом сезоне самая невыразительная команда. Думаю, в конце чемпионата ничего и не изменится. «Краснодар» сейчас не упускает ни одной возможности. Тем более что Смолов забивает почти в каждом матче.

В.О. Прогноз: 4:1. У «Анжи» не самая плохая линия атаки! Янник Боли очень острый форвард, всегда готов подкараулить ошибку защитников. Абдулавов имеет момент почти в каждом матче. Махачкалинцам по силам разок огорчить Крицюка. Но сдержать атакующих монстров «Краснодара» – вряд ли.

26-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 10:11

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 237:239

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 25-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 24-й тур РФПЛ