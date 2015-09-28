Слуцкий, Аленичев и еще три тренера РФПЛ, которые могут уехать вслед за Черчесовым

<p><em>Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов очень близок к тому, чтобы возглавить один из европейских клубов. «Бомбардир» прикинул, кто еще из тренеров РФПЛ в обозримом будущем может может получить шанс в Европе.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Леонид Слуцкий</strong></span></p> <p><strong>Куда уйдет: <a href="https:///england" target="_blank">Английская Премьер-лига</a></strong></p> <p>Леонид Викторович сейчас, как тренер сборной – надежда и любимец всей России. Слуцкого наконец перестали называть «русский Моуринью», признав в нем личность достаточно сильную, чтобы ни с кем ее не сравнивать. И не стоит думать, что за границей не видят, как виртуозно Леонид Викторович с 15 игроками в обойме постоянно борется за чемпионство. Зачастую удачно. В еврокубках он тоже относительно успешен. Еще и сборную России преобразил. Слуцкий сейчас – лицо российского тренерского цеха для европейцев. И если он удачно отработает в сборной России, то приглашение умного тренера с адекватными запросами в условный «Ливерпуль» не будет выглядеть, как некая небылица. Хуже, чем при Роджерсе, точно не будет.</p> <p><strong>Вероятность, что сюда едет Черчесов:</strong> 5%</p> <p>Черчесова вряд ли позовут в Англию. Он известен своим мастерством ругаться с ведущими игроками команды. А это всегда удар по имиджу клуба, за которым в АПЛ все стараются следить</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443445009_9.jpg" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Олег Кононов</strong></span></p> <p><strong>Куда уйдет: <a href="https:///germany" target="_blank">Бундеслига</a></strong></p> <p>Если белорусскому специалисту куда и нужно уезжать, так точно в Бундеслигу.Нынешний «Краснодар» по стилю игры – команда из высшего света немецкого футбола. Атаки построены на скорости и одном шикарном пасе. Защитники активно подключаются в нападение. Некие огрехи обороны компенсируются у чужих ворот. Кононову даже не нужно будет ментально перестраиваться. Для переезда нужно лишь выйти с «Краснодаром» в Лигу чемпионов. Ну или забористо пошуметь в Лиге Европы. И все, условный «Вердер» или «Гамбург» уже судорожно отправляют в Краснодар запросы на трансфер тренера. </p> <p><strong>Вероятность, что сюда едет Черчесов:</strong> 30%</p> <p>У Станислава Саламовича богатое "австрийское" прошлое. А это и знание языка, и знание менталитета, и, что важнее всего, знание нужных людей. Бундеслига - явный приоритет для Черчесова среди топ-5 лиг.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443445035_12.JPG" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Дмитрий Аленичев</strong></span></p> <p><strong>Куда уйдет: <a href="https:///italy" target="_blank">Серия А</a></strong></p> <p>Деятельность Дмитрия Анатольевича Аленичева сейчас обсуждается не меньше, чем действия его тезки – Премьер-министра РФ. И при всей спорности результатов команды не признать, что тренер «Спартака» - действительно талантливый специалист, нельзя. Сейчас сложно загадывать, но если дела у Аленичева пойдут в «Спартаке» в гору, и при этом он не захочет становиться «новым Романцевым», то года через четыре тренер может уехать тренировать в Италию. Где он провел весьма заметные годы своей карьеры. Да еще и под руководством Фабио Капелло. А потом - в «Порту», к Аленичеву-тренеру приложил руку еще и Жозе Моуринью. Уже сейчас видна любовь Дмитрия Анатольевича к ротации схем и стремлению не зацикливаться на каком-то одном тактическом рисунке. В Серии А это очень ценится. Так что если и не в гранде, то в «Удинезе» или «Дженоа» может однажды появиться русский алленаторе.</p> <p><strong>Вероятность, что сюда едет Черчесов:</strong> 15%</p> <p>Италия - одна из немногих топовых лиг, где верят в тренеров, которые раньше были вратарями. Черчесов вполне мог бы неплохо вписаться в итальянскую среду своим ярким темпераментом и умением строить оборону.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443445100_11.JPG" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Курбан Бердыев</strong></span></p> <p><strong>Куда уйдет: <a href="https:///spain" target="_blank">Примера</a></strong></p> <p>Одно время ходила шутка, что Бердыевым в Испании пугают юных футболистов. Действительно, «Рубин» под руководством Курбана Бекиевича побеждал и «Барселону», и «Атлетико». А мадридский «Реал» избежал этой участи только из-за отсутствия игр с казанцами. Так что, как обыгрывать основных соперников, Бердыев знает. А опыт, полученный в «Ростове», поможет ему вместо длительного строительства построить команду «на коленке». Тем более трансферная политика клубов, которыми руководит Курбан Бекиевич, часто заточена под южноамериканский рынок. И Испания – идеальное место, чтобы продолжить эту традицию. </p> <p><strong>Вероятность, что сюда едет Черчесов:</strong> 5%</p> <p>Вот уж куда точно Станиславу Саламовичу ехать не нужно, так это в Испанию. Перманентная расслабленность большинства футболистов и "своеобразное" судейство быстро доведут Черчесова до нервного срыва.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443445123_13.jpg" style="height:491px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франк Веркаутерен</strong></span></p> <p><strong>Куда уйдет: <a href="https:///france" target="_blank">Лига 1</a></strong></p> <p>Веркаутерен – лучший франкоговорящий тренер за историю РФПЛ. И темп, который набрал бельгиец, впечатляет. Придя в «Крылья Советов» после их вылета в ФНЛ, Франк за полтора года сколотил боеспособный коллектив, в котором нет звезд, но есть крепкий командный дух и хорошая физическая готовность. К тому же, он превратил Иоана Молло из заштатного резервиста «Сент-Этьена» в человека, который почти в одиночку обыграл «Зенит» на «Петровском». Пути этого тренера и высшего дивизиона Франции не пересекутся лишь в одном случае – если Веркаутерен получит достойное предложение из лиги постатуснее.</p> <p><strong>Вероятность, что сюда едет Черчесов:</strong> 15%</p> <p>Лига 1 вполне могла бы стать для Черчесова трамплином в чемпионат посерьезнее. А если бы экс-тренера "Динамо" занесло на Север - в "Лилль", то он познал бы дзен, наблюдая за игрой своего голкипера Венсана Эньяма - одного из самых непробиваемых вратарей Европы.</p> <p><span style="color:#FF8C00">***</span></p> <p><strong>Так куда уйдет Черчесов? </strong></p> <p>Оставшиеся 40% вероятности отдадим варианту "Черчесов уедет работать в Восточную Европу". Это и с точки логики понятнее, да и информация уже появилась, что загадочным клубом, который может возглавить Станислав Саламович, станет польская "Легия". Похоже, "Челси" и "Реалу" придется еще годика три подождать русского тренера.</p> <p><a href="https:///articles?id=440334" target="_blank"><strong>Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ</strong></a></p>