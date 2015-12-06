«Динамо» на грани вылета в ФНЛ, Агаларов врывается в тренерскую элиту

О конфликте Семина с фортуной, приезде представителей "Марселя" в Уфу, очаровывающем Веркаутерене и бьющем тревогу "Динамо" – в обзоре нижней части таблицы РФПЛ от "Бомбардира".

Турбулентность "Анжи"

Возвращения "Анжи" ждали. Перед началом нового сезона про команду даже сняли отдельный фильм. Покинув знойные улицы Махачкалы, игроки уютно расположились в оснащенном кондиционерами кинотеатре. Фильм полностью захватил команду; у кого-то во время просмотра даже выступили слезы. Картина была посвящена тяжелейшему сезону в ФНЛ и триумфальному выходу в высшую лигу. Напоследок игрокам и лично Юрию Семину пожелали успешно закрепиться в новой для себя лиге. Тогда они еще не знали, какие ужасы для них готовит РФПЛ.

Юрий Палыч знает, как приворожить фарт. Шапка-петушок, специальные молитвы, частые походы в церковь… Но все это потеряло силу, как только специалист приехал в Махачкалу. Уже в первом матче с "Крыльями Советов" подопечные Семина устроили небывалый фестиваль невезения. "Анжи" расстреливал голкипера в упор, трижды попадал в каркас ворот и имел тотальное игровое преимущество. Но проиграл. Следующий матч с "Локо", снова дома. "Анжи" имеет массу моментов; Янник Боли способен сделать хет-трик, волосы Лукмана Аруны буквально встают дыбом от происходящего. В итоге – второе подряд поражение. В схожем ключе "Анжи" проиграл ЦСКА, а поражение от "Динамо" случилось благодаря одному человеку – Матье Вальбуэна. Госпожа-фортуна мощно нокаутировала "Анжи". При Семине команда с настила ринга больше не встала.

С пришедшим ему на смену Русланом Агаларовым "Анжи" громко умирало. 1:5 от "Зенита" и 0:4 от "Мордовии", казалось, поставили команде приговор. Но тут случилось то, чего не ждал никто. Две сенсационные гостевые победы над "Локо" и "Динамо" и ничья с ЦСКА подняли многострадальный "Анжи" на полуспасительное 14 место! Еще будучи капитаном "Анжи", Агаларов умел мотивировать партнеров. Пересев на тренерскую скамейку, Руслан только усилил свой дар убеждения. Наставник "Анжи" провел ряд важнейших бесед с игроками, в том числе тет-а-тет – скорее всего, именно в них кроется причина неожиданного преображения "Анжи". На перерыв махачкалинцы уходят с трехматчевой беспроигрышной серией, а Руслан Агаларов весной вполне может стать одним из открытий года.

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Триумфальное восхождение "Уфы"

В психологии кроется и причина неожиданного взлета "Уфы". После стартовой ничьи со "Спартаком" команду будто заклинило, и спустя пару месяцев руководство башкирцев вынуждено было пойти на крайние меры. С поста главного тренера был уволен Игорь Колыванов – человек, поднимавший "Уфу" в Премьер-лигу. На сменившего его Евгения Перевертайло не возлагали больших надежд. Казалось, что "Уфе" нужен кто-то, кто железной рукой наведет в команде порядок. Кто перестанет закрывать глаза на тотальное отсутствие дисциплины в обороне и частые удаления Фримпонга и Слая. Перевертайло же производит впечатление неспособного повысить голос дядьки-наставника.

Как оказалось, легкая демократия – именно то, по чему так скучала "Уфа". За короткий срок новый тренер поставил команде очень симпатичную игру, с которой башкирцы потерпели лишь одно поражение – от ЦСКА 0:2. С Перевертайло по новой раскрылись главные звезды команды – Давид Юрченко и Александр Зинченко. После невероятного матча с "Зенитом" голкипер заслужил внимание со стороны "Краснодара". А чтобы посмотреть Зинченко, на стадион "Нефтяник" периодически приезжают скауты французского "Марселя"!

Типичная "Кубань"

Когда Дмитрий Хохлов взялся за краснодарцев, все с ухмылкой стали гадать, когда же руководство "Кубани" вновь уволит тренера. Ждать пришлось недолго, но никто не стал ругать боссов "казаков" за сумасбродство. Хохлов и правда оказался не готов для взрослой команды: не выиграл ни одного матча, ссорился с игроками, так и не смог интегрировать в коллектив Аршавина и Павлюченко, которые должны были завлечь народ на стадион, но лишь обеднили и без того хилый бюджет.

Приход Ташуева добавил команде стройности, эмоций, а Лоренцо Мельгарехо – стоимости. "Кубань" разломила на хрящики "Локомотив", дважды наказала "Спартак", неплохо смотрелась в остальных матчах, но зимнюю спячку будет все равно переживать в зоне вылета.

В такую ситуацию в прошлом году попал "Ростов": в казне оставались копейки, даже лидеры не помнили, когда в последний раз радовали семьи получкой; команда перед перерывом стояла ниже тульского "Арсенала". Исправить все сумел Бердыев, поднявший команду со дна и причесавший ее так прилично, что она вполне органично смотрится сейчас на втором месте. "Кубани" будет трудно найти такого спасителя, да и (судя по инсайдам) денег совсем нет, спонсировать клуб никто не хочет. Если Мельгарехо, Беленов, Игнатьев и другие приличные игроки отчалят на повышение, Сергей Галицкий почти наверняка становится монополистом в футбольном Краснодаре.

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Взлет и падение "Крыльев Советов"

Желать вылета "Крыльям" не хочется никому. Новичок Премьер-лиги привнес в турнир новые краски. Бельгийский тренер Франк Веркаутерен очаровывает своей легкой "заячьей" улыбкой. Во время флэш-интервью рядом с ним стоит переводчик Алексей Везеров, чей образ простого русского мужика создает неповторимый микс с европейцем Веркаутереном.

Сам тренер обаятелен не только во время общения. Игра "Крыльев Советов" в большинстве матчей произвела достаточно сильное впечатление. Самарцы могли бы претендовать на звание открытия года, если бы не осенний кошмар из 8 матчей без побед. В этот период "Крылья" вылетели из Кубка России, а в чемпионате с 6 места откатились на 12. Теперь самарцы находятся всего в 3-х очках от занимающей полуспасительное место "Уфы". "Крылья Советов" находятся на грани стыковых матчей. Но их вылета не хочется никому! Равно как не хочется ухода из РФПЛ Молло, Надсона, Лории и Яховича.

Провал "Динамо"

Вспомните, как вы обычно заболеваете гриппом? На появление первых симптомов человек практически не реагирует: он продолжает вести обычный образ жизни и ни в чем себе не отказывать. Но с наступлением глубокого вечера, когда появляются первые боли в горле, а без носового платка обходиться уже почти невозможно, вы наверняка бьете первую тревогу. Однако болезнь уже внедрилась в организм, и остановить ее моментально бывает почти невозможно.

В "Динамо" за несколько дней до старта поменялся главный тренер. Ушел Кевин Кураньи, а группа именитых игроков во главе с Самба успешно находила причины не выходить на поле из-за смены курса. "Задача на этот сезон – попадание в тройку" – продекларировал один из руководителей "Динамо" Василий Титов. Поначалу организм "Динамо" худо-бедно справлялся с текучкой кадров. Вроде бы даже удалось пережить потерю Матье Вальбуэна, что подтвердили победы над "Уралом" и "Уфой". На сентябрьский перерыв команда ушла шестой. Новое "Динамо" с Ташаевым, Живоглядовым, Морозовым и Катричем стремительно влюбляло в себя болельщиков. Андрей Кобелев и вовсе числился спасителем Отечества.

Болельщики "Динамо" не изменили своего мнения в отношении Кобелева. Но одна победа за всю осень, грядущий отъезд Александра Кокорина и запрет на регистрацию новичков не оставляют "бело-голубым" выбора. Весной 2016 года "Динамо" ждет борьба за выживание. Ожесточенная, не без подковерных игр со стороны конкурентов. Динамовская молодежь стоит на пороге задачи всей их жизни: не допустить первого в истории вылета команды в ФНЛ!

Возьми "пять"! Есть ли у российской молодежи будущее?

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